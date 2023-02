Herrera atiza a TVE por cómo llaman a las niñas del terrible suceso de Sallent

El comunicador de COPE ha criticado con dureza el hecho de que el ente público se refiera a las dos niñas como "gemelos", porque una le había dicho a su abuelo que quería ser trans.

Carlos Herrera ha criticado duramente esta mañana a Televisión Española por el uso torticero del lenguaje que ha hecho el ente público a la hora de informar sobre el terrible suceso acaecido la semana pasada en Sallent de Llobregat.

Los Mossos d'Esquadra confirmaron que se había tratado de un suicidio el caso de las dos gemelas del municipio barcelonés, que se precipitaron desde un tercer piso este martes. Fuentes cercanas al caso explicaron Europa Press que la policía catalana encontró dos cartas manuscritas de las niñas y dos sillas cerca de la barandilla del balcón del piso. Alana y Leila, gemelas de 12 años que llegaron a España desde Argentina en 2019, llevaban meses sufriendo graves episodios de bullying que no pudieron soportar más. El acoso iba dirigida a las dos, por su origen y su acento, pero especialmente, hacia Alana, que estaba en un proceso de cambio de sexo y ahora se llamaba Iván.

Una de las gemelas que saltó del balcón de su casa murió en el acto y la otra gemela se encuentra en estado grave.

La gravísima denuncia de ⁦@HerreraenCOPE⁩ sobre ⁦@rtve⁩ por el uso del lenguaje trans en el caso de las gemelas de Sallent. Exigimos una explicación inmediata de la cúpula de @tve_tve ⁦@PSOE⁩ ⁦@ppopular⁩ ⁦@vox_es⁩ ⁦@PODEMOS⁩ ⁦@CdItve⁩ pic.twitter.com/wfluYct7eA — Plataforma TVE Libre (@TvPlataforma) February 28, 2023

El enfado de Carlos Herrera viene provocado por el hecho de que las informaciones sobre el espeluznante caso que se han estado emitiendo estos días en Televisión Española no hablaban de las gemelas de Sallent, sino de los "gemelos", ya que, según el comunicador de COPE, "una de ellas le había dicho a su abuelo que quería ser trans".

"En Televisión Española había órdenes de la superioridad, del Observatorio de Igualdad concretamente, para que cuando informaran de las niñas de Sallent tenían que decir que eran gemelos y no gemelas. Si eran dos niñas... Sí, sí, pero es que una de ellas le dijo a su abuelo que quería ser trans y por esto la orden es que a esas dos niñas se les llame gemelos... En Televisión Española, que me parece que es el único medio que lo ha hecho", se ha lamentado a Herrera, que ha concluido su monólogo con un concluyente "no me extraña que luego no les vea casi nadie".