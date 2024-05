Leticia Sabater anuncia su próximo hit y el título deja una oleada de reacciones

La cantante vuelve con un tema nuevo para la época estival como ya hizo el año pasado y el nombre de la canción sorprende a todos los usuarios que no han tardado en dar su opinión.

Hay costumbres o tradiciones que nunca cambian y Leticia Sabater parece tomárselo al pie de la letra, ya que como ya hizo el año pasado, ha vuelto a anunciar de nuevo su próximo hit del verano. Temas como 'La Salchipapa', 'La puta ama' o 'Toma pepinazo', son algunas de las canciones con las que la cantante ha sorprendido en los últimos años. A esta lista de éxitos hay que sumar su nueva adición, que ya por el título, promete no defraudar a nadie.

La actriz y presentadora decidió hace unos años hacer un cambio de rumbo en su vida profesional para dedicar sus esfuerzos y dedicación a su pasión: la música. Y, desde entonces, no ha parado de sacar canciones que se han convertido ya en una tradición en la época invernal y estival. Algo así como una 'Mariah Carey' española, que siempre inunda las redes sociales de reacciones y comentarios cuando lanza un nuevo tema.

La intérprete, que nunca decepciona con sus giras y bolos en el ámbito nacional, ha anunciado a través de la red social de X su nuevo tema 'Titi cómeme el toto', acompañado de una imagen de portada que no ha dejado indiferente a nadie.

'Titi cómeme el toto': El nuevo 'hit' de Leticia Sabater

"Para mis fans y seguidores aquí os paso la portada del nuevo temazo de verano ¡¡TITI COMEME EL TOTO!!", posteaba la artista en su cuenta personal de X, donde también compartía con sus seguidores que el tema saldría el próximo lunes 27 de mayo a las 9 de la mañana junto con el videoclip del mismo. Los usuarios no han tardado en sacar sus propias conclusiones y han comparado el título de la canción de Sabater con el conocido tema 'Titi me preguntó' del puertorriqueño cantante y compositor Bad Bunny.

En la portada, que también ha sido tema de conversación, se puede ver a Leticia en una posición de acróbata con una indumentaria lencera plateada y negra en la que la sostiene un hombre que lleva puestos unos calzoncillos con botas negras y alas de ángel. De fondo, una composición azul futurista que dibuja una cara que parece estar formada por constelaciones. "¿Preparados? ¡¡¡Miauuuuu!!!", decía la cantante al final de su publicación.

"¡¡Estamos esperándolos todos expectantes!!", "Un título muy sutil" o "Ya tengo un motivo para vivir", eran algunos de los comentarios que los usuarios dejaban en el post de la cantante. Y, a pesar de que la mayoría de las respuestas en redes han sido positivas, hay algunos que opinan que no está bien que la intérprete siga dando visibilidad a este tipo de canciones y actuaciones musicales. Y es que, si hay algo que a Leticia nunca le ha importado es crear polémica con sus canciones, ejemplo de ello fue su último éxito navideño que no tardón en viralizarse en redes sociales; una versión de Last Christmas con la que daba la bienvenida a esta alegre época invernal.