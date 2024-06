Un juez le pide a Elisa Beni 300.000 euros, prisión e inhabilitación profesional

La periodista se enfrenta a un primer acto de conciliación, previo al juicio, por una serie de artículos en el digital en el que publica que el ex decano de los jueces de Talavera denuncia.

La periodista y contertulia habitual de espacios televisivos en radio y televisión, Elisa Beni, se enfrenta a una grave denuncia por la que el demandante reclama la nada despreciable cantidad de 300.000 euros en concepto de indemnización, además de las derivas penales que podrían conllevar, por lo que considera delito de injurias y calumnias.

La querella la interpone el juez Fernando Presencia -ex decano de los jueces de Talavera de la Reina y ahora en prisión por no presentarse en la Audiencia Nacional, donde está investigado por dirigir una supuesta organización que buscaba lucrarse mediante la presentación de denuncias falsas contra diferentes autoridades- por diversos artículos de Beni en Eldiario.

En su escrito de querella Presencia acusa a la periodista María Elisa Beni Uzabal de “transcribir con las falsedades” sobre su persona. Además, le califica de “exjuez”, una “expresión grosera por cuanto la inhabilitación de Fernando Presencia de su condición de Magistrado no sólo no es firme, sino que además no se ha ejecutado por cuanto no se ha acordado su cese ni se ha publicado en el BOE como es preceptivo y requisito sine qua non de constitución”.

Incide además en que la “Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo, Sección Sexta, Sentencia no 15 60/21, Ponente: Excmo. Sr. D. Pablo Lucas Murillo de la Cueva, reconoce a Fernando Presencia su condición de Magistrado”.

Y se defiende de las acusaciones sobre “denuncias falsas” que cuenta Elisa Beni.

En la querella, a la que ha tenido acceso en exclusiva ESdiario, Presencia denuncia que “la mala fe y el dolo de esta periodista son manifiestos, por cuanto se lanza a opinar de lo que no tiene ni idea, injuriando y calumniando a mi mandante y pretendiendo crear opinión en sus lectores”.

“Elisa Beni, lejos de la libertad de expresión”

El magistrado demandante sostiene que “las opiniones de la demandada quedan lejos del derecho a la libre expresión, de ahí inmersa en un presunto delito de injurias y calumnias, castigado con hasta dos años de prisión e inhabilitación para el ejercicio de su profesión” y defiende que “por tanto habrá de explicar en su momento procesal oportuno si sus manifestaciones obedecen a la línea editorial de Eldiario o simple y llanamente nacen de su criterio personal” .

Por último, Fernando Presencia tiene muy clara la compensación económica en los hechos de su querella: “La periodista demandada y el responsable civil solidario, esto es, la persona física o jurídica propietaria del medio informativo a través del cual se ha propagado la publicación que denunciamos, DIARIO DE PRENSA DIGITAL SL, con un Capital social de 1.000.000,00 € y Ventas por importe de 2.5M€ según las últimas cuentas depositadas, han de indemnizar a mis mandantes en la cantidad de 300.000,00 euros, a razón de ciento cincuenta mil euros para cada uno de los demandantes, habida cuenta el potencial económico del medio de comunicación, la potencial difusión en lectores de este medio y el menoscabo que la multitud de expresiones que referimos causan en la imagen pública de la persona física”.