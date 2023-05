Las sorprendentes declaraciones en "Pasapalabra" sobre una posible vuelta

Miguel Aparicio, director del concurso de Antena 3, ha sorprendido por sus declaraciones sobre la posible vuelta de un mítico exconcursante.

Aunque han pasado meses desde la hazaña de Rafa Castaño en "Pasapalabra", que le llevó a hacer historia de la televisión y a llevarse el bote más alto de la historia del programa, pero el hito histórico que protagonizó el sevillano sigue dando de qué hablar.

Miguel Aparicio, director de "Pasapalabra" en Antena 3, ha hablado en una entrevista a Formula TV sobre cómo se vivió el famoso rosco que hizo ganador a Rafa Castaño y sobre la posibilidad de que Orestes Barbero vuelva a concursar en el programa en un futuro.

"Estábamos completamente flipados y anonadados porque normalmente los concursantes suelen sopesar un pocos sus respuestas" comenzó explicando el director. "Pero Rafa, por lo que fuera, tenía las respuestas, las sabía muy seguro y pensó que era mejor para él decirlas seguidas, que parar".

"Es algo que no suele suceder, vamos no había sucedido nunca. Y no creo que haya sucedido nunca en toda la historia de "Pasapalabra" en todos los países en los que se emite" ha querido añadir Aparicio.

La posible vuelta de Orestes al concurso

El director de "Pasapalabra" quiso hablar también sobre Orestes Barbero, quien protagonizo uno de los mejores enfrentamientos en la historia del programa, junto con Rafa Castaño, y quien estuvo en el concurso durante 360 episodios, participando incluso cuando este se emitía en Telecinco.

Ante la posible vuelta de Orestes a "Pasapalabra", Aparicio ha sido claro: "Orestes forma parte del paseo de la fama del programa y es un concursante maravilloso y nos gustaría volverlo a tener". Eso sí, ha querido recalcar que la vuelta de Orestes no podría ser inmediata: "No podemos traerlo la semana que viene. Imagínate cuanta gente está en el casting, esperando su oportunidad para volver a ver a Orestes dentro".

Miguel Aparicio tiene claro que, ahora mismo, no es el mejor momento para la vuelta del burgalés al concurso: "No creo que Orestes, después de todas las circunstancias, tuviera fuerza real para venir, porque es muy duro estar año y medio a las puertas de llevarte el bote... Pero, evidentemente, Orestes en algún momento volverá al programa".