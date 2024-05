El vacile de Almeida al reportero de 'El Intermedio' que aún resuena en La Sexta

Se puede decir que la principal seña de identidad de El Intermedio es su “humor” a la hora de tratar la actualidad política y social de nuestro país. El tono satírico es marca de la casa de su director, el Gran Wyoming, mientras que el vacile y las bromas son las de sus reporteros. Esto se acentúa más aún en el caso de Isma Suárez, cuya labor principal es perseguir a los políticos de derechas e intentar vacilarles cuando puede.

Sin embargo, esta vez le ha salido el tiro por la culata al reportero del programa de La Sexta. Durante la Feria de San Isidro, Suárez persiguió -como suele ser habitual- al alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida. Él fue también quien cubrió su boda y entre otras cosas, descubrió a la hermana del alcalde, Mayi, que a pesar de los vaciles del reportero se ganó el corazón de todos los espectadores y las redes sociales. Allí Suárez le regaló 10 euros a Almeida como regalo de boda.

De nuevo se han vuelto a encontrar en La Pradera y Almeida ha aprovechado para devolverle los 10 euros. En ese momento se producía un cruce de declaraciones, en tono de humor y de vacile, en el que claramente había un perdedor.

Almeida intenta devolver a @IsmaJuarez su regalo de boda 🤣



"No he aceptado esos 10 euros porque no sé en qué sumario puedo llegar a salir" #elintermedio pic.twitter.com/8TVMf3jVj4