Celia Villalobos alerta en La Sexta sobre lo que ocurre con la llegada de Alvise

La exministra y habitual colaboradora de "La Sexta Xplica", hizo una reflexión sobre la irrupción del analista en la política tras las elecciones europeas del 9J.

Desde las elecciones europeas del 9J ha habido un nombre que ha irrumpido con fuerza en todos los debates políticos de las cadenas. Se trata de Alvise Pérez y su partido 'Se acabó la fiesta', quienes conseguían 3 eurodiputados en las elecciones y sobre quienes han hablado este sábado en "La Sexta Xplica", el programa que presenta José Yélamo en La Sexta.

José Yélamo preguntaba a los habituales colaboradores de "La Sexta Xplica" sobre la irrupción de Alvise Pérez en la política y las expectativas que hay sobre 'Se acabó la fiesta', y hubo una persona cuya opinión resonó por encima de las del resto, Celia Villalobos. La que fuera ministra de Sanidad quiso alertar sobre el peligro de su llegada a la política y le acusó de "vivir del bulo".

"Es un personaje atípico, efectivamente", empezaba diciendo Celia Villalobos para después intentar descubrir la estrategia que utiliza Alvise Pérez: "Una persona que se presenta a unas elecciones y dice que se presenta porque quiere tener aforamiento para que solo lo juzgue el Tribunal Supremo... Como este hombre vive del bulo".

Celia Villalobos alerta sobre Alvise Pérez

La expolítica tiene claro que tener a Alvise Pérez en la política no son buenas noticias, especialmente porque, según explicaba ella, Alvise está huyendo de varios juicios pendientes: "Este sí que es fango, fango... Entonces a partir de ahí no quiere más juicios y se va directamente al Supremo y con 800.000 seguidores, que son los que tiene él, van y le votan".

Celia Villalobos denuncia que Alvise Pérez "vive del bulo" porque es "fango fango" https://t.co/4AYxJYwmdG — laSexta Xplica (@laSextaXplica) June 15, 2024

"Este hombre no es de ultraderecha. Estaba primero en UPyD, luego pasó a Ciudadanos y ha acabado creando un personaje que está fuera de cualquier ideología, es un antisistema completamente", explicaba Celia Villalobos quien, además, se ha mostrado muy preocupada ante toda la movilización que ha conseguido Alvise Pérez este 9J.

"A mí me preocupa que haya gente que vote a este tipo de personas, lo que quiere decir que los partidos tradicionales, de cualquier ideología, nos estamos equivocando en algo. Espero que en unas elecciones generales, la gente vote más por intereses propios, y por lo tanto este señor no les vaya a ofrecer nada", terminaba explicando la ex del Partido Popular.