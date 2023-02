Eva Soriano se gana enemigos en Movistar rajando de una ganadora de Eurovisión

La humorista ha visitado a David Broncano en La Resistencia para promocionar su nuevo formato, que se estrena este miércoles, y se ha quedado a gusto hablando así de Loreen.

Eva Soriano calienta motores para el inminente estreno de su nuevo programa en Movistar Plus, Showriano, que verá la luz este miércoles 1 de marzo, a las 22:30 horas. Por ello, la humorista ha visitado a David Broncano en La Resistencia para promocionar el nuevo espacio de la plataforma y que contará con un plató convertido en discoteca, donde recibirá a dos personajes conocidos con lo los que hablará de música.

Pero Eva Soriano no se embarca sola en esta aventura, sino que contará con colaboradores como Lala Chus, Fran Pati y Miguel Maldonado, así como con el pianista y actor Mario Marzo para la sección El buzón de Eva. A Broncano le parecía muy bien la promoción, pero el quería "sacar jugo" a esa visita, por lo que no dudó en preguntarle a la humorista si había alguien en el mundillo de los cómicos que le cayese mal. La ahora también presentadora de Movistar negaba con la cabeza ante tal cuestión, pero sí que reconoció haber tenido un enfrentamiento con una ganadora de Eurovisión y a quien ha vetado.

Eva Soriano "no soporta" a Loreen: "Mala compañera"

"No sé si lo puedo contar… no me llevo mal, pero sí que le hecho la cruz a Loreen, representante de Suecia en Eurovisión este año", comentaba Eva Soriano, mencionando así a la ganadora en 2012 del festival de música europeo por excelencia y que, además, repite este 2023. Esta confesión dejó impactado a Broncano que solo se le ocurrió preguntar si tenía un duelo con una estrella internacional. Esto llevó a la presentador de Movistar a que recordarse el conflicto con la cantante: "Tenía que hacer un concierto después de la gala Grag Queen de Gáldar, en Gran Canaria. Pero, en lugar de hacerlo al acabar, lo hizo en el propio recital", comenzó a contar la humorista.

¿Alguien puede subtitular todo esto al sueco y enviárselo a Loreen?



Team @EvaSoriano90 ✊🏻 pic.twitter.com/TvzSucWtGV — La Resistencia por M+ (@LaResistencia) February 27, 2023

Pero no iba a quedarse solo en la superficie, pues Eva Soriano aprovechó para "rajar": "Yo no digo que sea ella, pero llegó de Suecia, con todo su c***, y dijo que tenía que hacer un concierto después de la gala, pero lo hizo dentro de la gala. Los presentadores nos tuvimos que comer casi 45 minutos más de evento solo porque ella no quería hacer su actuación después", contó. Así, tras desvelar lo ocurrido, la cómica no dudó en asegurar que eso le pareció "de mala compañera" y que le pidió que se largase del escenario. Además, y eso se ve que molestó a la presentadora de Movistar, Loreen cantó en último lugar Euphoria.

"Es un temazo, no lo voy a discutir. Ella es una artistaza, sí, pero las cosas hay que decirlas porque estamos legitimando que la gente sea gilipollas. Y me molesta muchísimo", comentaba Eva Soriano siendo muy consciente que el tema traería cola y que se le tirarían muchos eurofans encima: "Me da igual porque estoy hablando del comportamiento de una persona. No la voy a llamar hija de p*** porque ya se lo llamé", sentenció, entre risas.