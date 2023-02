Susanna Griso vuelve a enfadarse en "Espejo Público" con sus colaboradores

Susanna Griso ha protagonizado un fuerte enfado con los colaboradores de "Espejo Público" por causar un problema técnico que impedía hablar al invitado del programa.

No es nada fácil presentar un programa matinal con entrevistas a invitados y con un gran número de tertulianos, una mezcla que suele acabar en enfados y alguna que otra bronca. Lo ha podido comprobar Susanna Griso, quien ha tenido que sacar su carácter para poner orden en "Espejo Público" y calmar un debate que se le empezaba a ir de las manos.

En "Espejo Público" se trataba el polémico vídeo de una "tiktoker" que fue abofeteada por su pareja mientras hacía un directo y que se volvió viral rápidamente. El programa había conseguido entrevistar a un amigo de la chica, Sergio Astorga, que sorprendió a todo al confesar que ella le había reconocido que su pareja le había dado dos palizas anteriormente, una confesión que ha dejado a todos sorprendidos.

La presentadora ha tenido que tirar de galones para abroncar a los tertulianos

Tras escuchar eso una de las colaboradoras, la abogada Teresa Bueyes, le preguntaba a Sergio si le habían llamado de los juzgados para prestar declaración, algo que él negaba y explicaba que no se había presentado voluntario porque "no me quiero meter en líos". Una actitud que Teresa le reprochaba por no "cumplir con su obligación" de ir a declarar al ser conocedor del delito.

Sergio rectificaba y decía que si hacía falta su declaración, él iría a los juzgados, momento en el que todos los tertulianos comenzaban a hablar a la vez para aconsejar al joven, provocando que no se entendiese nada de lo que decían y se formara un barullo de gritos.

Fue eso lo que hizo que Susanna explotara cortando a los tertulianos para abroncarles, "dejad que Sergio hable. Yo os pido por favor, parecemos nuevos, que cuando hable alguien por Duplex o, en este caso, por conexión vía Skype que no interrumpamos porque entonces nos llega entrecortado el sonido".