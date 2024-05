Iker Jiménez deja su huella en Eurovisión y se lía gorda: "dejo de seguirte"

El presentador de Cuatro se convirtió en tuitero compulsivo comentando el festival, con vídeo de apoyo a Israel incluido, y algunos de sus mensajes fueron un terremoto

El concurso de Eurovisión más polémico de los últimos años concluyó con el triunfo del suizo Nemo y un nuevo y más que esperado fracaso de los representantes españoles. Sin embargo, las grandes vencedoras de la noche volvieron a ser las redes sociales, con millones de comentarios sobre la competición musical más popular de todo el año.

Uno de los que no se quiso perder la noche fue Iker Jiménez. El presentador de Mediaset, conductor de programas de indudable éxito como Cuarto Milenio y Horizonte, no faltó a la fiesta y no paró de comentar en X todo lo que iba sucediendo en el certamen.

Como a tantos otros, algo de lo que más le llamó la atención fue que Israel aplastara en el televoto español, aunque después el jurado de nuestro país no tuviera ninguna duda y otorgara los 12 puntos al vencedor, el suizo Nemo.

Que yo me entere porque esto es casi para comentarlo en #Horizonte. 😅

¿España en televoto ha votado esto de la foto pero el jurado español ha dado 12 a Nemo el suizo?

Es curiosa la diferencia ¿no? pic.twitter.com/Y2dSGkBPSP — Iker Jiménez (@navedelmisterio) May 12, 2024

Aunque el mensaje que más reacciones provocó fue el que Iker Jiménez dedicó directamente al ganador del certamen, haciendo mención a su condición sexual. "Nos han informado oficialmente de que Nemo está muy "emocionade". No nos extraña nada", escribió el conductor de Cuarto Milenio.

Nos han informado oficialmwnte de que Nemo esta muy “emocionade”.

No nos extraña nada. — Iker Jiménez (@navedelmisterio) May 11, 2024

Y, claro, las reacciones indignadas no dejaron de llegar. Fueron literalmente cientos, aunque, por ejemplo, esta de Angy Fernández representante bastante bien el sentir común de la mayoría de ellas. "Antes te admiraba... antes. Sé que te da igual, pero quería decírtelo. Dejo de seguirte. Espero que tengas un poco más de respeto". Un abrazo", escribió la cantante.

Y es que el asunto no acabó ahí, ni mucho menos. Después de recibir muchísimas contestaciones, la mayoría críticas, debido a sus comentarios, Iker Jiménez decidió grabarse un video, de 8:30 minutos de duración, en el que se defiende. El titular del monólogo resume bien su contenido: "Si ser facha es estar en contra de tantos antivalores, pues seré facha, no tengo ningún problema. Yo no me voy a callar, por supuesto”.