Mediaset apuesta por el entretenimiento familiar y ya prepara un nuevo formato

El grupo de comunicación de Fuencarral ha estrechado lazos con Fremantle, con quien va a potenciar esa oferta, incluyendo en el acuerdo la continuidad de su formato estrella.

Mediaset España no se rinde y sigue buscando la fórmula perfecta para salir del pozo. Como punto de partida, el grupo de Fuencarral ha querido apostar por la vía del entretenimiento familiar, para lo que ha estrechado sus lazos con la productora Fremantle cerrando un "acuerdo estratégico". En él se incluyen tres puntos fundamentales: un contrato de larga duración para Got Talent España, la puesta en marcha de la primera edición de Got Talent: All Stars, y el desarrollo y producción de nuevos formatos de entretenimiento familiar, siguiendo la línea de lo que fue Adivina qué hago esta noche.

De esta manera, Mediaset obtiene nuevos formatos con los que atraer a la audiencia, y la productora de Pesadilla en el paraíso, refuerza su presencia en los canales del grupo. Esto, además, supone una nueva decisión estratégica de cara al futuro de la compañía, ahora liderado por Alessandro Salem como consejero delegado. "Estamos muy contentos de emprender con Fremantle un nuevo recorrido con este acuerdo que consolida la relación, ya muy estrecha", indicaba en un comunicado, precisamente, el CEO .

Got talent se afianza y se lanza un nuevo proyecto

Got talent se encuentra ya sumergido en su novena edición, en la que no veremos a Dani Martínez tras anunciar que abandonaba el formato. El programa de talentos de Telecinco ya se encuentra en la fase de casting y, con ello, el canal se asegura la continuidad a largo plazo de su principal oferta de entretenimiento de los últimos años, convirtiéndose en uno de los programas más sólidos de Mediaset. Pero no solo se mantiene este espacio, sino que se potencia una versión "superior": All Stars.

Así, España será el primer país en Europa en ponerlo en marcha, pues este concepto de Got Talent: All Stars se ha estrenado este mismo 2023 en Estados Unidos. La dinámica es sencilla: los concursantes más destacados de la historia del formato y participantes de ediciones internacionales regresan al escenario del talent show a fin de encumbrarse como campeón de campeones. Este spin-off será también el primero de los nuevos proyectos abordados conjuntamente por Mediaset España y Fremantle.