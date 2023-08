TVE sigue preparando el estreno de "El Conquistador" con una nueva promo

La cadena pública ha vuelto a mostrar imágenes del reality que presentan Raquel Sánchez Silva y Julian Iantzi y que verá la luz a partir de septiembre.

TVE sigue preparando la llegada de "El Conquistador" a la televisión, el reality de ETB que a partir de septiembre será emitido en la cadena pública y que presentarán Raquel Sánchez Silva y Julia y Iantzi. "El Conquistador" es uno de los grandes fenómenos de la televisión vasca, en emisión desde hace casi 20 años es el programa estrella de la ETB y quedará el salto a la televisión generalista de la mano de La 1.

Durante los San Fermines, Raquel Sánchez Silva y Julián Iantzi ya protagonizaron la primera promo del programa, y ahora ambos vuelven a ser los protagonistas de la breve promo que TVE ha lanzado para publicitar el reality. En ella podemos ver a los dos presentadores en la orilla de la playa de República Dominicana preparados para comenzar a presentar el programa, que será "la aventura más extrema de la televisión".

"El Conquistador" arrancará en septiembre

Como ya contamos hace semanas, "El Conquistador" contará con tres equipos formados por 33 protagonistas y capitaneados por tres conocidos deportistas, Joana Pastrana, Patxi Salinas y Cesc Escolá, Y llegará a la televisión a partir de septiembre, con la nueva temporada. En el concurso de supervivencia extrema, los 33 protagonistas tendrán que superar pruebas de todo tipo para conseguir alimento y lograr sobrevivir hasta hacerse con el premio.

El programa, que ha arrasado durante 19 temporadas en la ETB con Julia Iantzi a los mandos, promete ser una experiencia para todos los sentidos en la que además todas las pruebas a las que se sometan los concursantes son de verdad aunque sean extremadamente duras, Y han sido probadas por un profesional para comprobar que se pueden llevar a cabo. "En todos estos años, nunca hemos hecho una trampa, nunca hemos hecho nada para que gane alguien" ha explicado Joxan Goñi, el creador del formato y director del programa, antes del estreno del programa en TVE.

Los concursantes tendrán que tener no solo una buena constitución física, sino también una fortaleza mental muy importante, ya que la competición, que dura seis semanas, fue grabada del tirón, grabando cada programa en un día y medio, y las pruebas no se pueden repetir y no se ensayan nunca.