Terradillos pierde los nervios en directo y pide disculpas: "Calla ya, joder"

La presentadora de 'La mirada crítica', matinal de Telecinco, se vio obligada a disculparse tras perder la paciencia con uno de sus colaboradores durante el análisis político.

Es de sabios rectificar... o pedir perdón cuando se pierden los nervios, sobre todo, si eres un conocido rostro y, además, estás en directo en un programa de televisión. Algo así ha pasado, precisamente, este miércoles, 19 de junio, en Telecinco. Para ser más exactos, ha tenido lugar en La mirada crítica, programa matinal que presenta Ana Terradillos en la cadena principal de Mediaset. El espacio ha abordado, entre otros asuntos de actualidad política, la querella de Vox contra Begoña Gómez, la mujer de Pedro Sánchez.

Como en otras ocasiones, la presentadora se ha arropado de algunos colaboradores para tratar estos temas, estando sentados a la mesa en esta ocasión el analista Luis Arroyo y el director de OkDiario Eduardo Inda, quien ha vuelto a generar conflicto en el programa. Y es que, parece que se ha vuelto 'costumbre' que el colaborador tenga algún encontronazo con Terradillos. De hecho, la presentadora ha explotado bruscamente contra él, teniendo que pedir disculpas.

Ana Terradillos pierde la paciencia con Eduardo Inda

La mirada crítica comenzaba como cada día analizando la actualidad política, tratando temas de interés para la audiencia. Solo había pasado media hora de programa cuando los colaboradores se sumergieron en un acalorado debate sobre el polémico conflicto entre Vox y Begoña Gómez. Sin embargo, solo dos tertulianos tenían acaparada toda la conversación sin dejar espacio a que sus compañeros pudieran intervenir: Arroyo e Inda. Mientras que el analista defendía una postura de apoyo hacia la esposa del presidente del Gobierno, el periodista se dedicaba a criticarla duramente.

Pese a los intentos del resto de componentes de la mesa por entrar en el debate, Inda y Arroyo hablaban a la vez, dificultando así la tarea a sus compañeros y haciendo que los espectadores de Telecinco no comprendieran bien del todo de qué se estaba hablando. Por este motivo, Terradillos, con la intención de seguir con el programa e iniciar, por tanto, un nuevo tema, se ha visto en la obligación de intervenir de un modo completamente inesperado. Así, en plena discusión entre ambos colaboradores, la de Mediaset ha estallado contra el colaborador: "¡Inda, calla ya, joder!". Un arranque que hizo que, acto seguido, se sintiese obligada a disculparse por lo que había dicho. A continuación le dio paso a Arroyo para que acabase su intervención y agradecerle su participación. Después, le tocó el turno a con Inda, con quien ha bromeado por lo ocurrido: "Vaya mañanita me habéis dado. En cualquier caso, Terradillos ha negado haber dicho lo que la audiencia parece haber escuchado: "Yo no digo palabrotas, he dicho 'joe', Inda".