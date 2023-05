Antonio Lobato explica el por qué del corte de Fernando Alonso a DAZN

Antonio Lobato ha salido a la palestra para explicar el motivo por el cual Fernando Alonso dejó un recado para los micrófonos de DAZN tras la carrera de Fórmula 1 de Bakú.

Fernando Alonso continúa pisando fuerte en esta temporada de Fórmula 1. El asturiano volvió a conseguir un buen resultado este domingo quedando cuarto y volviendo a rozar un nuevo podio tras los tres consecutivos que conseguía en las primeras carreras de la temporada. Pero a pesar de ese buen resultado, el piloto de Aston Martin no se mostró especialmente eufórico ante los micrófonos de DAZN, llegando incluso a dejar algún 'recadito' a Antonio Lobato.

Cuando llegó a la zona mixta donde le esperaba la periodista española Melissa Jiménez para hacerle la pertinente entrevista posterior a la carrera, la periodista le comenzó preguntando sobre sus sensaciones tras ese cuarto puesto, a lo que Alonso respondió hasta en tres ocasiones con un "estoy contento", una respuesta que dejaba entrever que algo no iba bien.

Pero la cosa no quedó ahí, es que al preguntarle sobre sus sensaciones de cara a la siguiente carrera del mundial Fernando tiró de ironía: "A ver lo que depara el futuro, pero ahí en el plató tendrán otra opinión o tendrán otros intereses". Un 'dardo' directo que evidenciaba que el piloto asturiano había tenido algún tipo de discusión con algún periodista de la cadena.

Lobato explica el 'dardo' de Fernando Alonso a DAZN

Fue Antonio Lobato quien poco después desvelaba el porqué de ese dardo que había lanzado Fernando Alonso ante los micrófonos de DAZN, asumiendo que el palo iba para él: "Hemos tenido una pequeña discusión por WhatsApp, pero nada del otro mundo. Éstas son las cosas habituales de Fernando, que lanza esta 'pullita' en plan de broma desde la distancia, pero nada grave. Distintas formas de opinar algunos temas ".

Además, el mítico narrador de Fórmula 1, se encargaría de ampliar su explicación en Radio Marca poco después, insistiendo de que se trata de una tontería a pesar del lío que se montó en Twitter: "Nosotros hablamos, intercambiamos opiniones, y a veces estamos de acuerdo y otras no. Él es así de bromista y te manda un mensajito en un momento en que igual no tenía que haberlo mandado porque se entera toda España ".

A pesar de todo, el periodista español quiso calmar las aguas y explicar que, a lo largo de los 18 años que lleva cubriendo la Fórmula 1 "he tenido mil discrepancias con él" y, aunque prefirió no dar detalles sobre esta última, aseguro que "no pasa nada, nos llevamos muy bien, son muchos años ya ".