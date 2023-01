En "El Chiringuito" ya no saben qué inventar: Roncero gana el Clásico más húmedo

En el programa nocturno de Pedrerol pensaron en realizar un gran reto, consistente en una carrera a nado entre Roncero y Carme Barceló, que venció el periodista de As y furibundo madridista.

Hay que reconocer que otra cosa no, pero en El Chiringuito son originales. Pese al innegable éxito de su tertulia futbolera de bar, nunca dejan de pensar en nuevos desafíos con los que retener a la audiencia y conseguir reclutar, cada madrugada, a más telespectadores. En los últimos días, el programa que dirige Josep Pedrerol en Mega venía informando de la disputa de un clásico inminente. A la vista de que no hace mucho que el Real Madrid ganó el Barcelona en el Bernabéu, no podían estar hablando de un partido de fútbol cuando lo hacían sobre ello. Y, efectivamente, no era fútbol.

Lo bautizaron como el Gran Reto y no era otra cosa que una carrera a nado entre Tomás Roncero, subdirector de As y furibundo seguidor madridista, y Carme Barceló, colaboradora de Sport y confesa aficionada culé. Dos entrenadores pusieron a tono a ambos periodistas, 57 años él y 58 ella, y ayer fue el día elegido para la celebración de la prueba.

Se supone que Roncero, conocida su faceta de gafe, no vaticinó su triunfo, porque ganó la prueba, una carrera de 50 metros, con una claridad meridiana. El colaborador de El Chiringuito reconoció al final de la prueba que logró vencer al notar "el empuje de los madridistas". A la conclusión de la prueba, Carme Barceló anunció que se había lesionado. "Carme, te quiero mucho, pero si no te hubieras lesionado, te habría ganado también", manifestó Roncero.

El Gran Reto contó con el beneplácito de la audiencia, ya que El Chiringuito de anoche conquistó un 4% de share y alrededor de 660.000 espectadores únicos.