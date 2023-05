La loca teoría de Dani Mateo sobre Valeria Ros provoca las risas de Pedroche

La colaboradora de Zapeando, en La Sexta, ha confesado en directo que se ha matriculado en la universidad y la carrera escogida ha causado que el presentador soltase un tremendo zasca.

El buen rollo que se respira a diario en Zapeando, pese a los zascas y las pullas entre presentador y colaboradores, es una muestra de la complicidad que existe, donde todos los comentarios se toman con muy buen humor. Y para muestra un botón. Este miércoles, sin ir más lejos, en el desarrollo habitual del espacio que presenta Dani Mateo en La Sexta ha habido un momento de esos que quedan grabado en la memoria de la audiencia y que, por mucho que se intente, no puede pasar desapercibido. Los implicados no han sido otros que el propio presentador, quien ha demostrado ser muy crítico y "duro" con sus colaboradores, Valeria Ros y Cristina Pedroche.

Todo ocurría al empezar la entrega de Zapeando de este martes. El presentador ya azuzaba y se metía con la colaboradora, haciendo que esta se sintiese acorralada y acabara confesando a sus compañeros un "pequeño" secreto. "Me he apuntado a la carrera de Psicología", anuncia a los presentes. La reacción de todos, más que de sorpresa, es de cachondeo, pues bien poco se han creído lo que acaba de decir Valeria. Sin embargo, Cristina, más metida en el papel de amiga y compañera, se interesa por lo que ha dicho, queriendo saber si se trataba de unos simples estudios. Con esto, el humorista ya tenía suficiente información para "atacar" a la colaboradora.

La psicología de Valeria provoca la risa de Pedroche

"Me he apuntado a la carrera de Psicología", apuntaba Valeria Ros, provocando las reacciones de sus compañeros. Pese a que Cristina mostró cierto interés, esto no impidió que Dani Mateo se burlase de la colaboradora: "Eso es porque le han dicho que lo suyo ya no tiene tratamiento y ya va a empezar a tratarse ella misma", ironizaba el presentador de Zapeando, provocando así las risas de la Pedroche. Valeria, lejos de caer en la provocación y sentirse ofendida, no dudó en dar una explicación a esta decisión que había tomado.

"Me estoy dejando una pasta en psicólogos", comenzaba a explicar la humorista. Pero, en lugar de quedarse ahí, siguió con la broma que habían empezado sus compañeros: "Así que he dicho lo aprendo yo y me hago psicoanálisis". Con este último apunte, además, consiguió que el resto de zapeadores entraran al trapo: "Mucho mejor", soltaba Iñaki Urrutia a la vez que Quique Peinado compartía lo señalado por el colaborador: "Funciona mucho", asegura, e ironiza con que "de hecho, lo recomiendan". Y así, con este ambiente de buen humor, aunque con Valeria como objetivo, ha dado comienzo el programa de La Sexta.