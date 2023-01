Así es la surrealista campaña turística del alcalde del BNG de Pontevedra

El mandatario nacionalista, responsable último de la pieza audiovisual en la que un trasunto del mítico Bruce Lee presenta las evidentes bondades de la preciosa ciudad gallega.

Todo tipo de comentarios, la mayoría sorprendidos e incluso indignados, ha provocado la surrealista campaña de promoción turística de la ciudad de Pontevedra, gobernada, desde 1999, por por político del Bloque Nacionalista Galego (BNG) Miguel Anxo Fernández Lores. A este médico de profesión no se le ha ocurrido otra forma de dar a conocer las evidentes bondades de su ciudad que inventándose a un trasunto del mítico Bruce Lee, que se pasea por los lugares más bellos de Pontevedra.

La idea, ya surrealista de por sí, era inspirarse en la icónica frase Be water, my friend, una de las acuñadas por el mítico actor y practicante de las artes marciales que falleció en 1973. La frase y el personaje tenían tanta fuerza que nada menos que la firma BMW la utilizó para realizar una campaña publicitaria que, allá por el año 2007, se llevó una gran cantidad de premios.

Pero una cosa es utilizar la figura de Bruce Lee y otra muy diferente lo que ha hecho el Ayuntamiento de Pontevedra con ese lema final, Flué, my friend, que hace mención al proyecto Pontevedra Flúe, iniciativa con la que se quiere impulsar el turismo verde y sostenible.

En la campaña, realizada por Fernando Portela, un sosia de la leyenda del Kung Fu recorre espacios tan emblemáticos de la ciudad de Pontevedra, como la Peregrina, la Illa das Esculturas, Michelena, la plaza de A Ferrería, Santa María, Méndez Núñez o el entorno del río de Os Gafos.

La campaña fue presentada ayer en Feria Internacional de Turismo Fitur 2023, pero en redes sociales ya ha tenido todo tipo de repercusiones. "He visto el vídeo de Bruce Lee promocionando Pontevedra y no sé si aplaudir o arrancarme los ojos", "Bruce Lee protagoniza la última campaña de Turismo de Pontevedra. Como dice ⁦@MariaPLaya, me hubiera gustado estar en el pleno del Ayuntamiento cuando se decidió esto", o "#Pontevedra es una ciudad maravillosa, de cuento. Con gente amable, hospitalaria, trabajadora. Con pontevedreses con criterio, algunos conocidos y mediáticos. Todos con más entidad nativa que Bruce Lee. Es una vergüenza esta propuesta para @fitur_madrid", fueron algunos de los comentarios más curiosos a la surrealista campaña encargada por el alcalde nacionalista de Pontevedra.