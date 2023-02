Luis Zahera revela qué le piden por gallego ante "el Abascal" de La Resistencia

El actor ha visitado, por segunda vez en poco tiempo, el programa de David Broncano después de ganar este fin de semana el Goya a Mejor Actor de Reparto por su papel en "As Bestas".

Este sábado se celebraba en Sevilla la gala anual gala de los Premios Goya y uno de los galardonados ha querido "celebrar" este triunfo en La Resistencia. Así, Luis Zahera, dos días después de haber ganado el Goya al Mejor Actor de Reparto por su papel en As bestas, ha visitado el programa, por segunda vez en un mismo año, de David Broncano en Movistar Plus. El actor, nada más llegar al escenario del Teatro Príncipe Gran Vía no paró de bromear con el estado del sofá, con las interrupciones del presentador y con los aplausos del público. Incluso, hubo "zasca" hasta para un miembro del público que se encontraba en la piscina de bolas y que, además, guardaba cierto parecido con Santiago Abascal.

"A parte de parecer retrasados, tener un sillón...", empezaba Luis diciendo, algo que destacó Broncano como "la mayor faltada". El actor, que quiso justificarse, señalaba que era "público joven" y que La Resistencia tenía que ganárselo, pero el presentador de Movistar Plus no le dejaba terminar de hablar y así se lo hizo saber. Justo en ese momento, la mirada del gallego se paraba en el chico de la piscina de bolas, quien guarda cierto parecido con el líder de Vox: "Tú no tienes edad para esto".

Que las primeras palabras de la entrevista sea una faltada a todo el programa, vale, pero que se lo haga al pobre chaval de la piscina de bolas jajaja Sublime, Luis. pic.twitter.com/NN1Igdylia — La Resistencia por M+ (@LaResistencia) February 13, 2023

Luis Zahera habla de los "pedidos" por ser gallego

La llegada de Luis Zahera a La Resistencia revolucionó el patio de butacas del programa. Nada más entrar, y tras su "encuentro" con Abascal, Grison le recordó los centollos que trajo en su primera visita. Esto dio pie a que el actor contase una anécdota: "Si eres gallego, llegas a una serie..." e hizo una aclaración, "aquí no, porque debe ser gente muy sana, pero en Telecinco que deben ser todos...", dejando en el aire la continuación de la frase. Pero, acto seguido, para terminar de aclarar: "Bajan y me dicen: Hola, ¿eres Luis Zahera? ¿Vas mucho a Galicia?. Y aquí es donde empiezan las sospechas, las cuales acabaría confirmando.

"¿Vas mucho por Galicia? ¿Me puedes bajar unos centollos (guiño guiño)?"



Fuerza a todos los gallegxs que soportan esta broma cada vez que salen de Galicia. pic.twitter.com/mlg4tAQd6r — La Resistencia por M+ (@LaResistencia) February 13, 2023

"Me pedían un par de centollos, la primera vez me hice el subnormal diciendo que no podía traerlos en el avión. Pero lo decían como metáfora de cocaína por la película Airbag. Y yo decía que no y luego le traía cinco", recordaba Luis Zahera entre risas. Pero los recuerdos no se limitarían solo a esta peculiar anécdota, ya que Broncano señaló lo mucho que le había crecido el pelo desde la última vez que visitó La Resistencia: "Te pareces a Lobezno", le decía y Zahera ironizaba "si por la zarpa. Es el chiste que le hacen a los gallegos". Pero el presentador de Movistar Plus no se enteraba, por lo que el actor tuvo que explicarlo: "Vivo de esos chistes de drogas. ¿Qué droga no vendí yo en una serie de televisión? Vendí de todo en Sin tetas no hay paraíso. O siempre vendo droga o mato. Pero es mejor que te encasillen y que tengas trabajo", aseguraba.