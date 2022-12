Arguiñano y la gran estafa que recibió con su primer libro de éxito

El cocinero vasco contó esta semana en una entrevista cómo en los comienzos de su carrera no cobró por su primer libro, todo un superventas

Si hay un cocinero que no deja a nadie indiferente, ese es Karlos Arguiñano. Sin pelos en la lengua, no se corta a la hora de hablar de nada ni de hacer chistes cada vez que sale en televisión. Todo lo que toca el chef vasco parece estar bendecido con el éxito: programas de televisión, baterías de cocina, su restaurante, anuncios publicitarios, libros… Nada se le resiste. Pero no todo ha sido un camino de rosas.

Y es que en su mas reciente entrevista, Arguiñano desveló cómo al comienzo de su carrera le estafaron la friolera de sesenta millones de pesetas por puro desconocimiento en sus inicios. Arguiñano reconoció que el mundo de los libros de cocina no siempre ha sido el cielo que parece y, de hecho, aunque se conviertan en best sellers y se lean por millones de personas, también tienen más de una trampa.

Así lo ha confesado cuando ha aclarado que le estafaron 60 millones de pesetas (unos 360.000 euros) en el año 1991 con la edición de 'El menú de cada día', pues el editor le dejó a deber esta cantidad de dinero a pesar de que el libro fue un auténtico súper ventas con más de 1,6 millones de ejemplares.

"Lancé mi primer libro y vendimos 1.600.000 ejemplares, una barbaridad. Recuerdo que ese año también salió el nuevo catequismo y vendieron la mitad. De ese primer libro no cobré nada, no me salió bien de dinero. El editor se quedó toda la tela, y era una pasta", explicaba el cocinero, que aprendió de esas lecciones que le dio la vida hasta el día de hoy.