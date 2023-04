Ramón García habla sobre el posible regreso de "El Grand Prix" a TVE

Ramón García visitaba el viernes "Herrera en COPE", donde habló sobre el posible regreso de "El Grand Prix" a TVE, un rumor que lleva sonando fuerte desde hace un par de semanas.

Desde hace algunos días, el rumor de que TVE estaría negociando con Europroducciones el regreso de "El grand Prix del Verano" después de 14 años ha cogido mucha fuerza. Aparentemente la cadena estaría interesada en la vuelta del mítico concurso, un regreso que Ramón García ya planteaba hace un año durante las campanadas de Ibai Llanos.

Poco se sabe sobre ese posible regreso, nadie había hablado todavía sobre la posibilidad de volver a ver en pantalla el concurso de TVE, pero Ramón García, el que fuera presentador de "El Grand Prix" durante años se ha referido a estos rumores en el programa de Carlos Herrera, "Herrera en COPE", donde ha repasado su trayectoria profesional y ha dado su opinión sobre la vuelta de "El Grand Prix".

Pero ante la expectación que siempre trae la posible vuelta de "El Grand Prix del Verano", Ramontxu ha querido tranquilizar a los espectadores que esperan la vuelta del programa: "Si algún día vuelve 'El Grand Prix' las personas que lo tengan que decir lo dirán. Todavía nadie ha dicho que eso vaya a vovler, ni el productor, ni el presentador, ni la cadena".

La nueva ley de protección animal un escollo para "El Grand Prix"

Además son varias las razones por las que, actualmente, no se podría emitir el programa, pero una de ellas es la principal: "Ahora no podría haber vaquilla. La nueva ley de protección animal prohíbe que haya una vaquilla. Sería un programa de juegos muy divertido, pero "El Grand Prix" es el programa de la vaquilla, no de los troncos locos".

Para Ramón García, no es tan sencillo volver a hacer "El Grand Prix": "Puede haber ideas, ha habido acercamientos en los últimos años, pero hasta que no se produzca la combinación que se tiene que dar es mejor no decir nada, no ilusionar a chavales y chavales que han crecido con el programa".

Finalmente, Ramón ha querido hacer una reflexión sobre su posible vuelta a "El Grand Prix": "¿Traicionaremos esa memoria histórica que todos tenemos? Porque el que va a salir ahí va a ser un tipo con 61 años con canas".