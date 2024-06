Dani Mateo sorprende en La Sexta con su 'defensa' al pseudo gurú de moda

El colaborador de 'El Intermedio' hizo una impactante descripción del influencer Llados, quien está envuelto en una polémica por sus métodos, dejando pasmado al mismísimo Wyoming.

Amadeo Llados está en el punto de mira de casi todos los medios de comunicación. Este pseudo gurú financiero se está haciendo rico adiestrando a chavales que quieren ser millonarios como él, hasta el punto de ofrecer masterclass, congregándose en la última unas 150 personas previo pago de 1.000 euros. Este influencer con más de un millón y medio de seguidores en Instagram y que presume de tatuajes, coches de lujo, de mujeres y de una casa en Miami, en sus discursos, promete a los jóvenes el éxito económico alejado de los 'fucking mileuristas'.

Una práctica que le ha llevado a enfrentarse a una macro querella de más de 1.000 personas por delitos de odio y estafa piramidal. Sin embargo, Dani Mateo no está de acuerdo con todo esto. Y así lo ha dejado claro en LaSexta. El colaborador de El Intermedio, el programa que presenta El Gran Wyoming en el access prime time de la cadena de Atresmedia, ha asegurado que el coach motivacional es "un ser de luz, un entrepreneur": "¿Le van a llamar estafador solo por reunir a un montón de gente en el casino de Aranjuez y cobrarle 1.000 euros a cada uno por hacer burpees?", resaltó el presentador de Zapeando.

Dani Mateo 'defiende' a Llados en La Sexta

"¿Qué problema le veis? A parte de que huela un poco a timo. Hacer burpees es la manera más sana de dejarte el dinero en un 'fakin' casino", siguió reatando Mateo, aprovechando para dejar un mensaje a los que se meten con él: "le tienen envidia". Tras esto, el de Atresmedia quiso destacar algunas de las recetas que usa Llados para conseguir este éxito que son alejarse de la familia y amigos: "Propio de secta es, pero quién quiere seres queridos si puedes tener un 'fakin' Lambo en la puerta", destacó. "¿Acaso el líder de una estafa piramidal saldría en un vídeo explicando cómo funciona su estafa piramidal? Solo hay que creer, y cuando tengas una crisis de fe en tu dios Llados, te pones a hacer 'fakin' burpees como un loco, 'bro'. Mientras tú pierdes kilos, él los gana en su cuenta", sentenció.

Aunque es muy conocido en redes sociales, no todos saben quién es Amadeo Llados. Este conocido influencer y coach motivacional se ha ganado su popularidad, precisamente, a través de sus redes sociales. Se presenta como un hombre que superó el acoso escolar para convertirse en un millonario autodidacta, generando más de un millón de dólares al mes con su trabajo como coach online. Este pseudo gurú promueve una filosofía que mezcla estoicismo, historias de éxito personal, versiones secularizadas del cristianismo y un fuerte énfasis en la riqueza material y la aptitud física. Pero no solo eso, ya que, también está en su estrategia promover una vida basada en la autosuficiencia y el éxito individual. Todo esto ha sido lo que ha generado tanta admiración, a la vez que críticas. Su enfoque en el éxito material y la crítica a aquellos que no se esfuerzan por mejorar sus circunstancias físicas y financieras lo han convertido en una figura muy polémica.