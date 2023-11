Matías Prats sorprende con su viral e impactante mensaje a José María Carrascal

El conductor de las noticias de fin de semana en Antena 3 recuerda a quien fuera su rival en televisión y confiesa una llamativa tentación que ha tenido tras conocerse su fallecimiento.

Antena 3 homenajeaba este fin de semana a una de las figuras más emblemáticas de sus informativos: José María Carrascal. Y lo hizo de la mano de Matías Prats. El veterano periodista, fallecía –tal y como les contamos en ESdiario- el pasado viernes 3 de noviembre a los 92 años en Madrid.

"José María era un apasionado del periodismo y un entusiasta de la vida", empezaba diciendo Prats en la edición de sobremesa de Antena 3 Noticias fin de semana. "Yo estaba en la otra orilla, en TVE, y cuando me dijeron que venía a presentar un informativo pensé: '¡oye! complicado y peligroso".

También alabó sus editoriales que muchas veces incomodaban al socialismo de Felipe González, que en esos momentos gobernaba España, los cuales "hacía desde la libertad, la independencia y el conocimiento". Sin embargo, el presentador reconoció que el homenaje que estaba llevando a cabo podría haber sido aún mayor.

🗣️ "Como él no había otro"



💔 Matías Prats recuerda la primera vez que vio al "entusiasta de la vida" José María Carrascal



El vídeo del momento ⤵️ https://t.co/k2sWFCKae1 — Antena 3 Noticias (@A3Noticias) November 4, 2023

Pero una de las cosas que más ha llamado la atención del recuerdo de Prats a su compañero Carrascal ha sido la anécdota personal que relataba y que se ha comentado viralmente en las redes sociales…

Matías confesaba a la audiencia a que estuvo a punto de ponerse una llamativa corbata para presentar el informativo, tal y como en su momento hacía Carrascal: "Lo he pensado esta mañana. Pero he llegado a la conclusión de que no había lugar. Como José María no había otro... ¡inimitable!".