Alsina demuestra las mentiras de Pedro Sánchez con ETA: "Menudo viaje"

El conductor de "Más de uno" en Onda Cero tira de hemeroteca para dejar en evidencia al presidente del Gobierno, con opiniones tan distintas en 2018, antes de acceder al poder, y ahora.

Las polémicas palabras pronunciadas por Pedro Sánchez en las que aseguraba que el Partido Popular no había puesto todo de su parte para lograr la derrota de ETA no han pasado desapercibidas para nadie, especialmente sabiendo que numerosas leyes de la actual legislatura han sido aprobadas en las Cortes con el imprescindible apoyo de Bildu.

De todos es sabido cómo se han modificado las opiniones de Pedro Sánchez a este respecto. Como, cuando aún no era presidente del Gobierno, aseguraba que jamás pactaría con los herederos de la banda terrorista y cómo, años después, viró su planteamiento llevado por cuestiones puramente tacticistas con la única intención de mantener el poder.

Carlos Alsina, en su programa de esta mañana, se ha dedicado, en poco más de dos minutos, a dejar en evidencia este cambio de pensamientos en la cabeza de Pedro Sánchez. El presentador de Mas de Uno, en Onda Cero, se ha limitado a reproducir dos audios, pronunciados por el propio presidente del Gobierno el día de 2018 en el que ETA anunció su disolución, cuando Sánchez aún no había accedido al poder, y compararlo con lo que está sucediendo ahora mismo.

💥💥 Tremendo repaso de Carlos Alsina a Pedro Sánchez. Maravilloso. pic.twitter.com/mRolTpUi0e — Pedro Pineda Celis (@pedropcelis) May 18, 2023

"Déjenme que hagamos una breve excursión al pasado, de éstas que gustan ahora en la Moncloa", ha asegurado Carlos Alsina esta mañana en Onda Cero. "Para preguntarnos qué fue de aquel Pedro Sánchez de 2018. Aquel que aún no era presidente y el día que ETA anunció que se disolvía declaró estas dos cosas: Primera, que la derrota del terrorismo no era patrimonio de ningún partido, bien al contrario. Era la unidad de los partidos lo que había hecho posible la derrota".

El segundo audio de Pedro Sánchez que ha reproducido Alsina en Más de Uno tenía que ver con el relato. "Dijo que había que dar la batalla por el relato para que la manipulación de la izquierda abertzale no prosperara". "La tarea de los demócratas", dice Sánchez en ese audio, "es no olvidar contar la verdad y no permitir que el movimiento social que está detrás y que creció a la sombra de ETA imponga su relato".

Y, después de escuchada la voz del presidente del Gobierno, cuando aún todavía no lo era, Alsina deja claro que "el movimiento social que creció a la sombra de ETA es lo que hoy se llama Bildu. Mayo de 2018. Cinco años. De ensalzar la unidad de los demócratas frente al movimiento social que creció a la sombra de ETA, a arrimarse a ese movimiento para proclamar que el PP hizo lo imposible para que ETA nunca terminara. Menudo viaje", concluyó Alsina.