El término de Pepe Ribagorda sobre Podemos que "obliga" a Echenique a contestar

Igual nadie pensaba que Pablo Echenique entraría "al trapo" tras el adjetivo utilizado por Pepe Ribagorda en los informativo de Telecinco. El presentador estaba abordando una noticia de actualidad, el cambio de sede fiscal de Ferrovial, cuando se refería a Podemos con un término que, lejos de "ofender" al partido, ha provocado una respuesta por parte de su actual portavoz. La multinacional española, que opera en el sector de las infraestructura de transporte y movilidad a través de las divisiones autopistas, aeropuertos, construcción e instalaciones energéticas "se muda" y desde Telecinco se ha contaba con una referencia "normalizada" a la formación morada.

"La otra polémica de la semana, la relacionada con el posible cambio de sede fiscal de la empresa Ferrovial. El Gobierno, la parte socialista, les ha acusado de falta de compromiso. La parte podemita directamente les tacha de piratas", señalaba el veterano presentador de los informativos de Telecinco en fin de semana. Ante esto, Pablo Echenique, haciendo uso del clip de vídeo de ese momento, ha publicado en Twitter lo que piensa sobre ese término que, como decimos, se ha normalizado en los últimos años.

Tras la información ofrecida por Pepe Ribagorda, el actual portavoz de Podemos ha utilizado su cuenta personal de Twitter para dar su opinión sobre el término utilizado en televisión, en los informativos de Telecinco, para referirse a la formación. "José Ribagorda, presentador del informativo de Telecinco, nos ha llamado la parte podemita del gobierno. A mí, el adjetivo no me ofende. Pero un poco chusco sí es", comentaba con contundencia, acompañado por el corte exacto en el que el periodista se refiere así al partido.

José Ribagorda, presentador del informativo de Telecinco, nos ha llamado “la parte podemita del gobierno”.



A mí, el adjetivo no me ofende. Pero un poco chusco sí es.



¿Lo imaginan diciendo "la parte sociata"? ¿O "la parte pepera" y "la parte facha" en Castilla y León?



A que no. pic.twitter.com/41kK3y46xC