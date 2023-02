Ramón García aprovecha su posición para lanzar un mensaje sobre los toros

El presentador de "En compañía", en la televisión autonómica de Castilla La Mancha, ha tenido la oportunidad de lanzar un "dardo" a aquellos que abogan por la prohibición del toreo.

Los toros como cultura, actualmente, son un tema que genera polémica y debate en el lugar en el que se trate. Hay partidos y asociaciones animalistas que buscan su prohibición. De hecho, ya hay ciudades que han dejado de celebrar corridas o fiestas relacionadas con los toros. A este hecho, se suma, el cierre de Canal Toros en Movistar Plus. Sobre esta cuestión, haciendo hincapié en las prohibiciones, se ha mojado Ramón García.

El presentador de En compañía, de CMM, recibía este lunes en el plató a Curro Fuentes, de San Lorenzo de la Parrilla (Cuenca) y a Álvaro Lorenzo de Toledo, dos generaciones de toreros de la tierra que anuncian ya el comienzo de la temporada taurina. Esta visita hizo que Ramontxu recordase su infancia, tiempos pasados, en los que el toreo estaba muy presente. "En la semana grande de Bilbao tuve la suerte y la oportunidad de presentar una corrida de toros ahí, en el apartado de Bilbao, que es una maravilla", comenzaba a rememorar el presentador.

Ramontxu habla de la prohibición de los toros

Ramón García, ante sus invitados y el público de En compañía ha rememorado esa corrida de toros y cómo la vivió, algo que le ha llevado a realizar una reflexión sobre el mundo de la tauromaquia y las prohibiciones que se están haciendo en torno a ella. "Yo no sabía que iba a contar. Fui con mis hijas y me acuerdo que cuando las miré dije ya sé de lo que voy a hablar, de lo que hizo mi abuelo conmigo que fue llevarme a los toros", comenzaba a narrar el presentador de CMM, iniciando así su reflexión.

"Creo que los que tenemos ya unos años, la responsabilidad, si queremos que esto continúe es llevar a nuestros nietos, a nuestros hijos, a los toros. Luego ya decidirán si les gusta o no, pero que no nos lo prohíban", señalaba Ramón García haciendo mención a la celebración de una corrida de toros y que cada uno pueda ser libre de decidir si la ve o no. "Estamos en un país donde se quieren prohibir cada vez más cosas y eso no está nada bien. Ya somos mayorcitos y creo que tenemos la suficiente madurez como para saber elegir lo que nos gusta y lo que no", zanjaba el presentador.