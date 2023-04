"La Voz Kids 8" supera a "Got Talent: All Stars" en el duelo de los talent show

Antena 3 ha vencido en la primera noche de duelo de talent shows que vivimos el sábado al imponerse "La Voz Kids 8" sobre "Got Talent: All Stars" en las audiencias.

Anoche vivimos el primer gran duelo para liderar el prime time del sábado, un primer duelo que terminó con un claro ganador. Antena 3 y Telecinco apostaban para la noche del sábado por dos formatos similares pero muy diferentes a la vez, "La Voz Kids 8" y "Got Talent: All Stars", dos talent show que más allá de ser concursos de talentos no se parecen en nada.

En el estreno de su octava edición "La Voz Kids" colocó a Antena 3 líder del prime time de los sábados gracias al 14,6% de share y al 1.508.000 espectadores que registró el concurso a lo largo de su emisión. Telecinco se tuvo que conformar con un segundo puesto en el que "Got Talent: All Stars" obtenía el 12.6% de share y era visto por 1.429.000 espectadores, unos números que le dejaron muy cerca del concurso de Antena 3.

Si bien es cierto que el arranque de "La Voz Kids 8" es el peor en toda su trayectoria, incluyendo su etapa en Telecinco, este dato le sirvió para superar con solvencia al talent de Telecinco, que también registraba su peor dato en share, en espectadores superó ligeramente al estreno de "Got Talent 8".

La 1 se asegura el tercer puesto tras la estampida de "Cover Night"

No quiso RTVE unirse al duelo de talent show que protagonizaron Antena 3 y Telecinco, moviendo, una vez más, a "Cover Night", que para cubrirse las espaldas se emitió en la noche del jueves. Ayer, en La 1, la emisión de la película "Caprichos del destino" registró un 9,7% de share y 1.158.000 espectadores, otorgándole la medalla de bronce a la cadena pública.

Optó también por el cine Cuatro, que con "Independance Day: Contraataque" registraba el 6,3% de share y 479.000 espectadores, situándose por encima de "laSexta Xplica", que tuvo que conformarse con el 4,1% de share y 402.000 espectadores.