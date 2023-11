Alsina: “como Puigdemont pida a Sánchez tirar a Robles por un barranco lo hace”

El locutor de Onda Cero recuerda que el prófugo “tiene a Sánchez donde quiere, con la llave en la mano y ansioso por estampar ya su firma” y que el presidente puede aceptar cualquier cosa

“Que no pida Carles Puigdemont que Margarita Robles sea arrojada por un viaducto, que Pedro Sánchez la arroja. Todo sea por España”, con esta frase tan visual el conductor de Más de Uno en Onda Cero, Carlos Alsina, escenificaba que el líder del PSOE es capaz de hacer cualquier cosa con tal de conseguir ya el ansiado acuerdo con Junts para la investidura.

Carlos Alsina, en su tradicional monólogo, relataba que “Pedro Sánchez quiere ser investido, viendo como Puigdemont le demora la bendición y aprieta para que abra un poco más la amnistía”. “¿Cuántos más dejamos impunes para que el reencuentro sea posible? No sea que si no amnistiamos a Laura Borràs los catalanes no se reencuentren”, se pregunta irónico.

El conductor de Más de Uno indica que “es natural que Carles Puigdemont, con la llave en la mano, apriete. Tiene a Pedro Sánchez donde siempre quiso: ansioso por estampar ya su firma” y que en este contexto “Sánchez puede aceptar cualquier cosa”. “Méteme también a Laura Borràs en la amnistía, mete también al tal Alay -acusado de conspirar con Rusia-”, escenifica irónico Carlos Alsina las cesiones que puede hacer Pedro Sánchez.