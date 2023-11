Carmen Lomana hace unas duras declaraciones contra su enemiga más mediática

Ha sido durante su intervención en el Rastrillo Nuevo Futuro de Madrid, que comenzaba este viernes en Madrid, donde ha dejado clara su postura sobre Ágatha Ruiz de la Prada.

Madrid es un hervidero de eventos en las últimas semanas con las que se da la bienvenida a las fechas navideñas. La mañana del viernes comenzaba uno de los más esperados, el Rastrillo Nuevo Futuro, que se celebra cada año en el Patio de Cristal de Cibeles y una de las favoritas de la alta sociedad.

Inaugurado, como en anteriores ocasiones, por la Reina Doña Sofía, el objetivo es reunir ropa, accesorios y antigüedades donadas por numerosos benefactores, para apoyar una iniciativa que recauda fondos para cientos de niños sin hogar.

Un encuentro solidario

El Rastrillo, fundado por Carmen Herrero Garralde, en 1968, reúne a los rostros más conocidos del panorama social y es fácil encontrarse con figuras como Simoneta Gómez-Acebo, que este año celebra el primer rastrillo sin su madre, la infanta Doña Pilar.

Además, la sobrina de don Juan Carlos I se sinceraba sobre la princesa Leonor y su papel como futura de Reina de España, para quien solo tiene halagos: "Va en muy buen camino, está muy preparada, como su padre. Es una alegría verla. Me emociona y supone un soplo de aire fresco. Espero que sepa inspirar a los de su generación. No se puede predicar más que con el ejemplo y, desde luego, ella da un magnífico ejemplo".

Una enemistad que viene de lejos

Los actos benéficos suelen ser eventos donde se dan cita el glamour y la filantropía. Sin embargo, la pasada tarde, las miradas se centraban en la tensión existente entre Ágatha Ruiz de la Prada y Carmen Lomana, que se volvían a encontrar tras verse en Sevilla hace unos meses.

Aunque ambas estuvieron presentes en el mismo lugar durante un tiempo considerable, no llegaron a cruzarse. Ruiz de la Prada se dio cuenta de la presencia de Lomana, y no le gustó nada que estuviera cerca de su stand: "Ha estado una hora delante de mi puesto”. Y no le sentó nada bien, ya que considera que es una provocación: "Mira que había sitio para estar en otro sitio".

Por su parte, Lomana, mantuvo una postura de indiferencia hacia la diseñadora. Preguntada por un posible acercamiento, Lomana fue clara al expresar su falta de interés por entablar cualquier tipo de diálogo o reconciliación: "Aquí he venido a ayudar y a ver, nada más".

Aunque se conocen desde hace décadas, nunca han mantenido una amistad. De hecho, la diseñadora expresó desconfianza hacia Lomana, afirmando que nunca fue su amiga y que siempre le causó malas sensaciones. La tensión se intensificó con comentarios críticos de Lomana hacia Ágatha, sobre su novio, el abogado José Manuel Díaz-Patón, y describiéndola como "engreída, arrogante, frustrada y envidiosa". Ágatha, por su parte, calificó a Lomana de obsesionada y restó importancia a sus críticas, tildándola de "petarda" y cuestionando su relevancia en la sociedad.