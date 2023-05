La escena porno de la bailarina portuguesa, el momento viral de Eurovisión

Nos marchamos de Liverpool con la tranquilidad del trabajo bien hecho y con la certeza de que queda mucho por hacer para que el flamenco sea un género exportable. No gustó a los 'eurofans' el "Eaea" de Blanca Paloma, así que la buena crítica de los expertos no fue suficiente para mantenernos, al menos entre los 10 primeros. La sueca Loreen, en cambio, cautivó a los dos grupos de votantes y se hizo con el micrófono de cristal. El segundo para su carrera, tras el éxito rotundo de 'Euphoria' en 2012. Un temazo que todos conocemos y sigue ambientando anuncios publicitarios y noches de discoteca.

Lo cierto es que el festival de este año ha sido soso, una de las ediciones con menos anécdotas y menos salseo de los últimos años. Si no llega a ser por la locura de Käärijä y el momento erótico festivo de Portugal poco se pondría contar ahora sobre los momentazos de la final de Eurovisión 2023.

Finlandia puso la nota de color y locura a la gala. El "Cha, Cha, Cha" finlandés fue el punto álgido de una final de las más aburridas que se recuerdan, también estuvo a punto de rebanarse la cabeza con uno de los cables de su escenografía.

En uno de los cambios sobre el escenario de Käärijä, éste tenía que pasar junto a la caja de la que salía en el inicio de su actuación en Eurovisión que estaba sujeta por unos cables anclados al escenario. En ese momento Käärijä, siguiendo a la cámara que en ese momento le estaba enfoncando, por los pelos no se lleva la cabeza con el cable. como se suele decir, el angelito de la guarda de Käärijä ha hecho horas extra en Eurovisión.

Y si seguimos sumando momentos, el de las bailarinas de la actuación de Portugal se merecen todo el reconocimiento por regalar la anécdota erótico festiva de la final de Eurovisión 2023. Una escena subida de tono que captaron las cámaras y rápidamente se hizo viral. Había poco de donde tirar, así que las portuguesas tuvieron su minuto de gloria.

En varias de las imágenes que la BBC hizo de los representantes de cada país, cada vez que se enfocaba a Portugal, ahí estaba la joven agitándose provocativamente y gesticulando como si actuara para una película "equis-equis".

Croacia, por su parte, ya era una anécdota antes de la gran final de Eurovisión 2023 por su actuación, su canción, su vestimenta y su escenografía.

El grupo croata Let 3 representó la canción Mama Š!, que va sobre Putin y Rusia. Una de las referencias principales es el nombre, ya que la palabra "mama" hace alusión a la "Madre Rusia". Lo más llamativo del número es el vestuario: el cantante principal luce un 'look' rosa y transgresor y lleva un bigote y un gorro militar que recuerdan a Hitler o a Stalin, eso sí, con pintalabios fucsia y sombras de ojos de colores.

