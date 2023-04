Melani Olivares se despide de "Amar es para siempre", que tendrá nuevo personaje

Melani Olivares ha dicho adiós a su personaje en "Amar es para siempre", Nieves Sanabria, a través de un emotivo vídeo que ha subido a su cuenta de Instagram.

Melani Olivares ya se ha despedido de "Amar es para siempre", serie a la que se unía en septiembre de 2022 para interpretar a Nieves Sanabria. Aunque todavía seguiremos viendo a la actriz en la ficción de Antena 3, la catalana ya se ha despedido en sus redes sociales de la serie tras haber grabado su último episodio como Nieves Sanabria.

5 días ha necesitado la actriz para reunir las fuerzas necesarias para compartir en su cuenta de Instagram un emotivo vídeo diciendo adiós a "Amar es para siempre": "No me gustan las despedidas, por eso he tardado 5 días en subir este vídeo. Han sido 8 meses de trabajo frenético, pero con todo el amor y más que podía esperar. Gracias a todo el equipo".

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Melani Olivares (@melaniolivares)

La publicación va acompañada de unos vídeos en los que se ve a la actriz visiblemente emocionada durante el rodaje de su último episodio, y como todo el equipo anuncia su marcha y le entregan un ramo de flores: "Gracias, gracias, gracias a todo el equipo de "Amar es para siempre", Antena 3, Diagonal Televisivo... Y con mención especial, mi prima Itziar Miranda, por sostenerme, cuidarme y enseñarme tanto... Nieves Sanabria estará siempre conmigo como todos vosotros".

"Amar es para siempre" introduce a un nuevo personaje

Al mismo tiempo que nos despedimos de Melani Olivares y Nieves Sanabria, la ficción de Antena 3 da la bienvenida a un nuevo personaje, Vicente Berrocal, que estará interpretado por Fernando Coronado y que en su primera aparición ha vivido un encuentro con Nieves Sanabria que bien podría estar relacionado con la despedida del personaje que interpreta Melani Olivares.

Unos interrogantes que solo se resolverán con el tiempo y con el avance de la serie, porque aunque Melani ya ha filmado el final de su personaje, la propia actriz se encargaba de avisar de que todavía podremos seguir viéndola durante un tiempo: "el anuncio significa el fin de las grabaciones, pero todavía falta mucho, lo más grande".