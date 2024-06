No pasa desapercibido: la diferencia de TV3 con el himno de España y de Cataluña

La cadena pública catalana la ha vuelto a liar y se ha convertido en el centro de la polémica por su narración del Gran Premio de Barcelona de Fórmula 1 en el Circuito de Montmeló.

TV3 se ha cubierto 'de gloria' este domingo, 23 de junio, durante su retransmisión del Gran Premio de Barcelona de Fórmula 1; carrera que se ha celebrado en el circuito de Montmeló y en la que Max Verstappen volvía a imponerse, mientras que Carlos Sainz y Fernando Alonso se quedaban lejos de las posiciones de podio, haciéndose con el 6º y 11º puesto respectivamente. Y es que, más allá de estos resultados deportivos, lo que llamó la atención a los espectadores y usuarios de X fue que se interpretaron los himnos antes de la carrera.

Y es que, al contrario de lo que sucede en otros circuitos de la competición, en España no sólo se interpreta el himno nacional, sino que después se escucha también 'Els Segadors', el himno oficial de Cataluña. Una situación singular que ha desembocado en una polémica con la televisión pública catalana, ya que muchos usuarios y seguidores de la Fórmula 1 acusaron a TV3 de faltar el respeto al himno español mientras este sonaba por en el circuito de Montmeló.

Las críticas a TV3 por lo que hacen con el himno de España

Todo ocurrió durante la interpretación de la Marcha Real a manos de un conjunto de cuerda. Noel Rodríguez, narrador de la cadena, en lugar de respetar el momento, continuó con la retransmisión de la carrera en catalán, mientras que las cámaras enfocaban a los pilotos españoles, ignorando por completo el himno. Un gesto que muchos entendieron como una falta de respeto hacia el país que alberga el evento deportivo. Sin embargo, cuando llegó el turno del himno catalán la cosa cambió, ya que durante este, TV3 sí mantuvo el esperado silencio, permitiendo que los espectadores lo escucharan sin narración: "Creo que podemos escuchar ya 'Els Segadors", señaló el narrador antes de guardar el correspondiente silencio que no cumplió durante el himno de España.

En TV3, mientras sonaba el himno de España estaban presentando el Gran Premio.



En cambio en cuanto ha comenzado Els segadors si han respetado el himno. pic.twitter.com/Z7O8cZkQgj — Señor de los Medios 🕵️‍♂️ (@MedF1osTV) June 23, 2024

Esta diferencia a la hora de tratar un himno y otro despertó todo tipo de comentarios, criticando el gesto de la cadena pública catalana en redes sociales. De hecho, uno de los usuarios admitió que este tipo de cosas no deberían hacerse: "Soy catalán y con orgullo, pero las cosas como son, seguimos siendo una comunidad autónoma de España. Me ha parecido demasiado que hayan puesto 'Els Segadors', por cosas así la F1 se quiere ir a Madrid", reconocía uno de los más críticos. Pero no fue la única imagen del momento que ha calado entre los espectadores, pues Fernando Alonso dejó otra gran secuencia durante el himno nacional: el asturiano, que tenía las gafas de sol puestas, decidió quitárselas rápidamente en señal de respeto a este símbolo.

🇪🇸🎶 Fernando Alonso se quita las gafas de sol mientras suena el himno de España en señal de respeto



👓 Se las vuelve a poner cuando suena 'Els Segadors', himno catalán#SpanishGP pic.twitter.com/yUyM3zGk5e — La Colmena Diario (@LaColmenaDiario) June 23, 2024

Un gesto que no repitió cuando sonó el himno catalán, pues volvió a ponerse las gafas de sol. No pasó desapercibido tampoco el gesto de Carlos Sainz, que no dejó de mirar hacia sus lados con incomodidad a la espera de que terminara la canción.