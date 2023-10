Una soltera de First Dates, firme candidata a quitarle el puesto a Iker Jiménez

Marina sorprendía a su cita en el programa de Cuatro con una peculiar confesión, que podría cubrir un especial de 'Cuarto Milenio', y le dejaba completamente desconcertado: "Me da miedo".

First Dates se convertía este martes en una suerte de Cuarto Milenio del amor. El programa más romántico de Cuatro abría, una noche más, sus puertas a todos aquellos que están buscando a su media naranja. Aunque, de primeras, parece una misión bastante complicada, el formato que presenta Carlos Sobera consigue hacer su magia y que dos solteros acaben conectando desde el primer momento. Una muestra perfecta de esta es el encuentro protagonizado por Ariel y Marina.

El soltero de 32 años llegaba al restaurante del programa de Mediaset presumiendo de su labia y hablando de lo más importante de su vida: su hijo de seis años. "Es la razón de mi vida, mi adoración, un órgano de mi vida", declaraba Ariel. De ahí que quisiese conocer a una chica que le gustasen los niños. Y los de First Dates pensaron en Marina, una soltera de 28 años que tenía muy claro lo que quería: "No voy a bajar mi listón a nada, voy a enamorarme con el corazón y con la cabeza". Y la primera impresión de ambos fue muy buena: "Me ha gustado su sonrisa y su energía tan alegre. Tiene unos ojos preciosos", declaraba ella, mientras que él afirmaba que "tampoco ando buscando un monumento. Me parece agradable".

Una cita paranormal digna del programa de Iker Jiménez

Nada más conocerse se dieron cuenta que tenían muchas cosas en común. Una de las principales eran los niños, ya que Marina confesaba que también tenía una hija de cuatro años. "Ella entiende mis sentimientos. Personas así que sepan más o menos favorece", aseguraba Ariel. La velada continuó en la mesa del restaurante y el objetivo principal de los dos era conocerse. De ahí que Marina fuese muy directa con sus preguntas: "¿Eres una persona limpia y ordenada?". Esto pilló al soltero por sorpresa, pero respondía afirmativamente. Algo que gustó a la soltera, que confesó ser bastante obsesiva con la limpieza. Aunque la siguiente revelación que hizo esta joven no gustó tanto al soltero de 32 años, pero que hubiese apasionado a Iker Jiménez.

Ariel, a punto de salir corriendo al conocer los poderes de su cita en #FirstDates17O: “Veo y hablo con persona que están muertas” https://t.co/22AOJGmqKX 👈 — Cuatro (@cuatro) October 18, 2023

En un momento dado de la cena, Marina se interesó por saber saber si Ariel era una persona espiritual. "Creo en Dios, en Republicana Dominicana somos de creer en Dios", contestó, lo que hizo asegurar a Marina que sentía "que teníamos muchas cosas en común. Pero la cita iba a coger un tono más oscuro, cuando la joven confesó que tiene la capacidad de "hablar con los muertos". Una confesión que llevó a Ariel a señalar que todo esto le "da un miedo que te cagas. Estoy sentado y veo una sombra negra...yo me vuelvo loco". Y ella continuó abriéndose sobre este tema, señalando que "me han tratado de loca, pero yo he demostrado que no estaba loca". Pese a que este joven seguía señalando que era un tema que le daba miedo y respeto, la cita continuó, llegando a buen puerto. Tras el apasionado beso que se dieron, ambos confesaron haber pasado una velada increíble y por ello estaban dispuestos a seguir conociéndose.