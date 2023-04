Arús y Angie Cárdenas se pican en La Sexta por culpa de los hijos y los hoteles

El presentador de 'Aruser@s' ha soltado un irónico alegato a favor de la presencia de niños en los hoteles, incluyendo un dado hacia su mujer y compañera: "los has tenido tú sola"

Alfonso Arús ha inaugurado la semana con ganas de gresca y su tema de debate así lo ha demostrado. "Exijo vuestra respuesta inmediata, sin filtros", soltaba a bocajarro a sus tertulianos y la audiencia de Aruser@s a solo unos 8 minutos de haber empezado el programa. El presentador de La Sexta, sabiendo el tema del que iba a hablar, aclaraba que las opiniones y las respuestas iban a dependen de "si tienen hijos o no". "Hoteles solo para adultos: ¿discriminatorios o remansos de paz sin niños?", preguntaba en relación a un noticia que había sido publicada en los medios.

A esta cuestión, todos los colaboradores del matinal, incluidas su hija Tatiana y su mujer, Angie Cárdenas, aseguraban que eran un remanso de paz, incluso Alba Gutiérrez, quien será mamá dentro de unos meses. "Entiendo que los niños pequeños puedan molestar a gente que le apetezca estar sola", señalaba, después de que Arús le indicara que, cuando diese a luz, cambiaría de opinión. Pero la respuesta, aunque irónica, del presentador hizo que este se ganase "una pañolada". Y es que, quienes le conocen, saben que lo que estaba defendiendo está muy alejado de lo que piensa en realidad.

El pique de Arús y Angie Cárdenas por los niños

Todos los colaboradores no dudaron en señalar que los hoteles sin niños son un remanso de paz. Sin embargo, Alfonso Arús se encargó de poner la voz discordante. "Pobres niños, ¿y esos niños que chapotean al borde de la piscina? ¿Y esos niños que se lanzan a bomba con los manguitos? ¿Y esos niños que te meten el cucurucho del helado en el ojo? ¿Y esos niños que de tarde/noche están allí en el karaoke, animando el festival?", preguntaba el presentador en voz alta. Pero su defensa de los pequeños en un hotel no se quedaría solo en eso, sino que seguiría matizando que "la vida de un hotel depende de los niños. Los adultos son aburridos, son grises, son insustanciales. Yo voy solo a hoteles con niños y a restaurantes con niños. Es verdad que los gatos no empatizan conmigo, pero los niños, sí", ganándose en ese momento la pañolada por parte de los colaboradores que no se creen sus palabras.

"¿Sabes qué pasa? Que si tú tienes niños, y en mi caso, que he tenido cuatro...", comenzaba a argumentar Angie Cárdenas cuando se vio interrumpida por Arús. "Yo no los he tenido, los has tenido tú sola", le dice con ironía entre las risas de todos los allí presentes, entre ellos la hija de ambos, Tatiana, que además fue nombrada Miss Iberostar cuando era niña. "Lo digo en serio. Los niños se divierten más que los adultos", aseguraba el presentador de La Sexta, para rematar que "las parejas no saben qué hacer en un hotel. A los cinco minutos ya están consultando el móvil".