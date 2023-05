Amazon Prime Video ya ha elegido a la presentadora 'Operación Triunfo 2023'

La nueva conductora del programa en una nueva etapa con muchas novedades en el formato sustituirá a Roberto Leal en la plataforma de streaming.

El mítico programa de televisión 'Operación Triunfo' vuelve de la mano de Amazon Prime Video, con un formato similar al de todas las ediciones anteriores, pero esta vez con la particularidad de ser fuera de la televisión convencional, pues será en la plataforma de cine y series, que últimamente se ha dedicado a explorar otros mercados como el de los programas.

Ésta no es la única sorpresa que se reserva el 'show' televisivo que marcó el inicio de los talent shows en 2001: Roberto Leal ya no será su presentador. El relevo lo toma una de las caras más emblemáticas de aquella primera edición, la carismática Chenoa, actualmente jurado de 'Tu cara me suena’, al que se incorporó como jueza en 2016.

La cara que pone Chenoa cuando le preguntan si va a formar parte de operación triunfo. #OT2023 #ChenoaEnOt2023

Poco se está hablando de esto👇 pic.twitter.com/yisjo4owTm — Ana🦋 (@anara3311) April 29, 2023

Un mes después que Amazon Prime Video revolucionase a los fans de ‘OT’, al confirmar que recuperaba el formato tres años después de su final en Televisión Española, la plataforma ha elegido a la que fue cuarta clasificada de la primera edición, cumple así un deseo que la mallorquina ha manifestado en numerosas ocasiones. "Sería un proyecto que evidentemente cerraría mi círculo, porque yo estuve en la primera edición y para mí es algo superespecial", comentaba la cantante hace casi un mes, cuando se conoció la noticia de la vuelta del formato.

Nada más conocerse la noticia de su fichaje, Roberto Leal, el presentador de ‘Pasapalabra’, ha querido tener unas bonitas palabras para la que será su sustituta. La primera en reaccionar era la propia Chenoa, que aseguraba que está "muy emocionada de volver al lugar donde empezó todo".

Muy emocionada de volver al lugar donde empezó todo. 🙏❤️🥰🙋🏽‍♀️🎤💕👏😊😍🙌🧡💙 https://t.co/8ZSO5CU3s0 — Chenoa (@Chenoa) May 27, 2023

No obstante, esta no es la primera vez que la cantante ejerce de maestra de ceremonias, aunque sí sería en su primer gran formato: su última vez en este papel fue a comienzos de este mismo año, cuando Chenoa estuvo a cargo de la gala 'Feliz 2023' de Televisión Española, junto a Rocío Muñoz y Carlos Torres.

Un formato más universal

Después de casi tres años desde que los concursantes de 'OT 2020' se despidieron de la audiencia al concluir una edición de lo más atípica por la irrupción de la pandemia, Amazon Prime Video confirmaba el pasado 25 de abril el regreso del popular formato, en esta ocasión, a través del streaming.

Con este medio y de la mano de la productora Banijay Iberia, el talent show incluiría la emisión en vivo en toda Latinoamérica, con sus habituales galas semanales y un Canal 24 horas que estaría disponible a través de Youtube. Una nueva etapa para el popular formato español, que estaría más cerca de volver de lo esperado, puesto que la plataforma ya ha confirmado su lanzamiento a finales de este año bajo el nombre de 'OT 2023’.