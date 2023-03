Pérez-Reverte se prepara para la gran batalla del 'solo': "Será tormentoso"

El escritor y académico de la Lengua promete polémica en el pleno de la RAE ya que, a su juicio, el mensaje que se dio sobre el uso de la tilde en "solo" no era el acordado en la reunión.

No se habló de otra cosa en los ámbitos ortográficos a finales de la semana pasada. En principio, insistimos, en principio, la Real Academia de la Lengua (RAE) había cambiado el criterio por el que, en los últimos 13 años, consideró incorrecto poner tilde en la palabra "solo", incluso cuando act´ñua como adverbio y equivale a "solamente". De hecho, hasta el propio Arturo Pérez-Reverte, escritor de éxito y académico de renombre, aplaudía la decisión, que las redes acogieron alborozadas.

Sin embargo, el comunicado posterior de la RAE se encargaba de desinflar el subidón al asegurar que mantenía la obligatoriedad de no tildar el adverbio "solo" y los pronombres demostrativos, ese, este, aquel y sus correspondientes derivados de número y género, cuando no exista riesgo de ambigüedad.

Y parece que esto no era exactamente lo acordado en el pleno de la RAE en el que se debatió sobre el particular. Arturo Pérez-Reverte, presente en la reunión, mostró su absoluta indignación cuando la RAE publicó su particular versión de lo acordado. "¿"No se añade nada nuevo"? ¿"Lo tendrá que justificar"? Lamento decir que la Real Academia Española, dirigida por un académico anti-tildista, está dando información sesgada e inexacta. Ayer, el pleno de la RAE aprobó una modificación importante. El pleno del próximo jueves será tormentoso", escribió el escrito de bestsellers lleno de ira.

¿"No se añade nada nuevo"?¿"Lo tendrá que justificar"? Lamento decir que @RAEinforma, dirigida por un académico anti-tildista, está dando información sesgada e inexacta. Ayer, el pleno de la RAE aprobó una modificación importante. El pleno del próximo jueves será tormentoso. pic.twitter.com/5DYLCaQn9u — Arturo Pérez-Reverte (@perezreverte) March 3, 2023

Eso sí, Pérez-Reverte se apresuró a exculpar de la polémica al director de la RAE, Santiago Muñoz Machado, y no dudó en apuntar en otra dirección. "Para evitar malas interpretaciones: este tuit no se refiere al director de la RAE, Sr. Muñoz Machado, ajeno a la cuestión (y amigo mío), sino al director del departamento de Español al día de la RAE, que es quien con su equipo controla el servicio de consultas en @RAEinforma".

La semana ha transcurrido sin demasiados gritos en las redes y se ha llegado al día D, que no es otro que mañana. ¿Será tormentoso el pleno de este jueves? Veremos.