'Masterchef', de nuevo en la polémica por una intoxicación masiva en Valencia

"De 70 personas, más de la mitad": una invitada al talent de TVE desvela en Twitter la intoxicación ocurrida durante la prueba de exteriores celebrada en l'Oceanogràfic de Valencia

TVE emitía este domingo 9 la cuarta gala de Masterchef, la que se suspendió el pasado martes por el partido de fútbol. Esta gala, la primera de tres seguidas que ofrecerá La Uno, sufrió en audiencias y provocó lágrimas con su expulsión y explotó más que nunca la parte reality. Pero, más allá de lo visto en la pantalla, un acontecimiento ocurrido durante la prueba de exteriores en L'Oceanogràfic de Valencia ha visto la luz gracias a una usuaria de Twitter.

Este momento del talent de cocina estuvo marcado por una intoxicación a sus comensales invitados, que ha sido destapada, precisamente, por una de ellas a través de su cuenta de la popular red social. Horas antes de la emisión de la gala, Irene, que así se llama quien ha dado a conocer este suceso, explicaba cómo había sido su experiencia en el talent culinario de TVE, comenzando por situar diciendo que ella es trabajadora de L'Oceanogràfic y el programa les invitó a comer cuando se grabó, el pasado 19 de enero. Pero acabó mal: "De 70 personas, más de la mitad acabamos intoxicadas", escribía en Twitter.

Denuncia una intoxicación por Twitter

Irene, que ha protegido su cuenta y ya no se puede acceder a la misma ni a las publicaciones, relataba en un hilo de cuatro mensajes lo ocurrido. La invitada a Masterchef compartía una foto en la primera parte del hilo en la que aparece junto a cuatro compañeras, recordando cómo acabaron: "Todas con gastroenteritis. La noche siguiente tuve que ir a urgencias a que me inyectasen Primperan en el culo para poder cesar de vomitar. Perdí 5 kilos en tres días", comienza el hilo de Twitter.

Tras este mensaje, siguen tres más en el que continúa su relato y comparte su enfado con todos: "Mi empresa informó a MasterChef de lo sucedido. Los siguientes días no pudimos ir a trabajar. Nos llamó Salud Pública para investigar lo sucedido pero la cosa no llegó a nada. Esto lo escribo aquí porque ni siquiera han tenido la decencia de escribirnos para pedir disculpas", indicaba, para concluir de forma irónica: "Gracias MasterChef por la peor experiencia gastronómica que he tenido en mi vida". Por el momento, la productora del talent de TVE, Shine Iberia, no se ha pronunciado sobre este suceso.