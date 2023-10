El micro abierto y Mayka Navarro hielan a Joaquin Prat: "¡Me cago en la puta!"

Las cosas del directo y los micrófonos los carga el diablo. Dos premisas televisivas que se han cumplido en Telecinco y los espectadores de 'Vamos a Ver' se han quedado atónitos al verlo.

El tramo de la una de la tarde de este jueves 5 de octubre ha comenzado de forma convulsa en Vamos a Ver. Tal y como ha comprobado ESdiario, el programa matinal de Telecinco, que conducen Joaquín Prat y Patricia Pardo, abordaba (o al menos lo intentaba) una información de última hora relacionada con el ex futbolista del FC Barcelona Dani Alves y su situación procesal, ahora mismo ingresado en prisión acusado de una presunta agresión sexual.

Prat daba paso a una conexión en directo desde Barcelona a cargo de la colaboradora de Mediaset, y autora de la noticia en La Vanguardia, Mayka Navarro. La periodista comenzaba su directo pero inmediatamente se entrecortaba el sonido, lo que hacía prácticamente imposible mantener la conexión.

Realización volvía al plató y Joaquín Prat ofrecía un avance de la noticia para dar tiempo a sus compañeros de control para solucionar el problema técnico que impedía escuchar a Navarro. Pasados unos segundos de nuevo aparecía Mayka Navarro en doble pantalla con Prat y daban paso a la reportera.

"Vamos a ver si ahora tenemos suerte. Mayka, nos oyes. Fíjate no tenemos esa suerte, ¿verdad Mayka, a que no me escuchas?"...

El micrófono del diablo

Y en ese momento Navarro, que evidentemente no escuchaba, se quitaba el pinganillo de la oreja y soltaba, fiel a su estilo nada forzado: "¡Me cago en la puta!".

Inmediatamente salía de plano y en el plató se escuchaba a Pardo lamentarse "¡Ay Mayka!". Mientras Joaquín Prat decía un lacónico "Maykaaaaa".

Intervenía entonces Manu Carreño, que estaba invitado para hablar del caso Alves y también del Mundial de Fútbol que se disputará en España en 2030, para, entre risas, decir: "Ahora que era cuando no la teníamos que haber escuchado, la hemos escuchado. Ahora va y vuelve el sonido...".

Los espectadores escuchaban una carcajada enorme de Patricia Pardo y las risas del resto de componentes de la mesa.

Al final, se quedaban sin la conexión de la periodista navarra que pretendía transmitir la noticia de que la abogada Inés Guardiola solicitó la semana pasada la venia al letrado Cristóbal Martell, hasta entonces abogado, junto a Arnau Xumetra y Miraida Puente, del futbolista Dani Alves, acusado de un delito de violación.

Fue el ex futbolista del Barcelona y su entorno los que hace unas semanas decidieron dar un giro en la estrategia de defensa, que hasta ahora había llevado en el caso que le mantiene el prisión preventiva desde hace meses y a la espera del juicio oral.