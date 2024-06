Eurovisión 2025 volverá a tener drama, este es el país que confirma su presencia

Si algo ha caracterizado a la última edición de Eurovisión han sido todos los problemas y tensiones que surgieron durante los cinco días en los que se celebró el festival. Unas tensiones en las que siempre estuvo implicado el mismo país, Israel, y que casi terminan con el abandono de varios países, entre ellos Suiza, el ganador.

Aunque tras el final de Eurovisión 2024 muchos medios de comunicación decían que esa iba a ser la última vez que Israel participara en el certamen, parece que los rumores han terminado siendo falsos. Porque según ha informado el medio Euromix, la delegación de Israel ha confirmado que está estudiando la manera para encontrar al artista que les represente en la próxima edición de Eurovisión, que se celebrará en Suiza.

De ser estas informaciones ciertas, Israel sería el undécimo país que confirmaría su asistencia al certamen, uniéndose a Austria, Bélgica, Dinamarca, Luxemburgo, Malta, España, Portugal, Croacia, Alemania y, obviamente, los ganadores Suiza. Para elegir a su representante, Israel tiene tres formas disponibles que han usado en otras ocasiones.

Una de las tres opciones, y quizás la que termine siendo más probable que utilicen es mediante un talent show llamado "HaKokhav HaBa". Un programa con el que la Israel Broadcasting Corporation, la delegación israelí ha colaborado en varias ocasiones para elegir a su artista, como en el año 2018, cuando eligieron a la cantante Netta Barzilai, que con su tema 'Toy' le dio la victoria a Israel en Eurovisión. En "HaKokhav HaBa" también eligieron a Eden Golan, que tras ganar la décima edición del talent pudo representar a Israel en Eurovisión 2024 con 'Hurricane', la canción con la que quedó en quinta posición.

Eden Golan performing ‘I Don’t Wanna Miss A Thing’ on HaKokhav HaBa. 🧡 the projections of empty chairs represent the missing hostages.



This performance was so powerful. Her voice just touches me so much.#BringThemAllHomeNOW pic.twitter.com/C18Aoz1K2d