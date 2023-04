RTVE pierde un mítico rostro de Eurovisión y pasa el testigo a Ruth Lorenzo

RTVE confía en la representante de 2014 y presentadora de "Cover Night" para ser la portavoz del jurado español en Liverpool 2023, un papel que ha asumido hasta este año Nieves Álvarez.

La noche musical de Europa por excelencia está cada vez más cerca y ya se ultiman los detalles para que todo salga rodado. TVE ya cuenta con una estrategia para cubrir Eurovisión 2023 y tiene todo prácticamente lista para este gran acontecimiento. Además de ofrecer el certamen en La Uno, el ente público conecta con España para dar la votación del jurado desde nuestro país. Desde 2017, esta labor ha recaído en Nieves Álvarez, pero este año, ya no veremos a la modelo tras la pantalla.

RTVE ha elegido a Ruth Lorenzo, representante de España en 2014, como portavoz del jurado español para dar los puntos, cuya gran final se celebrará el próximo 13 de mayo en Liverpool. Así, la intérprete de Dancing in the rain, actualmente ligada a la cadena por ser la presentadora de Cover Night, regresa a Eurovisión, aunque no como participante.

Ruth Lorenzo desbanca a Nieves Álvarez

Nieves Álvarez, modelo y conductora de Flash Moda, será relevada en su papel de comunicar en directo a los espectadores de toda Europa los puntos del jurado de expertos de RTVE. En su lugar, será Ruth Lorenzo la encargada de dar los puntos, entre ellos los clásicos "12 points", desde algún lugar de la geografía española. Con esta noticia, la artista murciana vuelve a la órbita eurovisiva después de ser la representante en Copenhague 2014, donde quedó en décima posición.

Su actuación provocó que los eurofans la viesen como una candidata ideal para repetir experiencia e intentar de nuevo luchar por el Micrófono de Cristal. Ruth Lorenzo asistió como invitada al Benidorm Fest 2022 y actuó en el Euroclub de la edición de 2023, donde se mostró abierta a probar suerte en un futuro. Pero, por ahora, los seguidores de la murciana tendrán que conformarse con verla como portavoz en Eurovisión 2023, donde Blanca Paloma representará a España con Ea Ea.