A Jordi Cruz no le tiembla el pulso y castiga duramente a un concursante

El juez de 'Masterchef Celebrity' lanzó varios avisos al aspirante con el delantal blanco, pero todos cayeron en saco roto, haciendo que el conocido chef tomase medidas al respecto.

Las reglas están para cumplirlas, sobre todo, si uno luego no quiere arrepentirse por la pena que les asignen. Eso, seguramente, es lo que sentirá uno de los concursantes de Masterchef Celebrity por lo ocurrido durante la emisión de este jueves. Y es que, si hay una regla de oro en el talent culinario de TVE es que los participantes con delantal blanco no pueden aconsejar, ni ayudar, a aquellos que se juegan su permanencia en el programa. Sin embargo, en la prueba de eliminación de la última entrega, Álvaro Muñoz Escassi intentó ayudar a sus compañeros desde la grada, saltándose la principal norma del concurso. Y, como no podía ser de otra manera, terminó mal parado.

Nada más comenzar esta última prueba, el jinete sevillano dio numerosos consejos a Daniel Illescas y a Jorge Cadaval. Pero a Jordi Cruz no se le escapa ni una y estuvo muy atento al ilícito comportamiento del concursante andaluz, por lo que le lanzó un claro aviso: "Escassi, a la próxima indicación bajas a cocinar", apuntó el juez de Masterchef. Aunque Escassi no le hizo mucho caso y siguió aconsejando a sus compañeros desde una esquina y haciendo señas para que el jurado no viese las indicaciones que hacía a los demás.

Un delantal negro para Álvaro Escassi

El de Sevilla dio muchos consejos a sus compañeros que se jugaban seguir en el concurso. Y lo hizo, incluso, después de que Jordi Cruz le advirtiese de que no lo hiciera. Pero lo ignoró. Esto hizo que el juez de TVE se viese obligado a tomar medidas y subir a la grada. Mientras que Escassi daba indicaciones a Illescas, el chef le sorprendió apareciendo a su lado, haciendo que se sobresaltase y 'obligando' al jinete a actuar con total normalidad. "Oye, ¿cómo lo ves? Yo estoy preocupado también", le preguntó el jurado al andaluz, tirando de ironía. "Es que no quiero mirar, porque si no se me escapan las cosas", respondió Escassi a Jordi Cruz, tratando de obviar su error.

¿Qué te parece que @JordiCruzMas le haya entregado un delantal negro a Álvaro Escassi? #MCCelebrity pic.twitter.com/Yp3ZpHsGAy — MasterChef (@MasterChef_es) September 14, 2023

Después de esta bromita, Jordi se interesó por el número de restaurantes que tenía el jinete para estar dando tantos consejos. "Pues tuve cinco, pero me fueron fatal", contestó el sevillano. Finalmente, el jurado de TVE cumplió su promesa y castigó a Álvaro Muñoz Escassi con un delantal negro: "La semana que viene, empiezas con este delantal puesto", le anunció el jurado al concursante. Ante esta penitencia, Escassi trató de justificar su comportamiento ante las cámaras de TVE: "No soy chivato, pero me gusta ayudar. Cuando veo que les falta algo o que pueden cometer algún fallito, pues se me va…". Tras lo sucedido, Tania Llasera también intentó aconsejar a sus compañeros, pero Jordi no iba a volver a permitir que no hiciesen caso a las normas del concurso estrella de RTVE: "Tania, ¿quieres que suba? Animar y callar", sentenció y exigió el juez.