Alsina destroza a Pilar Alegría por meterse donde no le toca por el caso Begoña

El comunicador de Onda Cero critica duramente que el PSOE se adueñe de las instituciones con este objetivo: "La ministra es portavoz del gobierno, no de la pareja de quien gobierna".

La imputación de Begoña Gómez y la noticia de que tendrá que acudir a declarar el próximo 5 de julio vuelve a sacudir a un Pedro Sánchez que cada vez está más entre la espada y la pared. Es complicado creer que el presidente del Gobierno no supiera nada de los negocios de su esposa. Más allá de eso, la realidad es que “la presidenta” (tal y como la bautizó Patxi López) tendrá que dar explicaciones ante el juez.

Desde que arrancara el caso Begoña, la maquinaria del Gobierno y el PSOE se puso en marcha para defender a la esposa de su líder. Por supuesto, incluyendo la apropiación de las instituciones para ello. Por eso Carlos Alsina, con el último episodio vivido en la sala de prensa de Moncloa tras el Consejo de Ministros, ha cargado duramente contra el Ejecutivo sanchista y en particular contra Pilar Alegría. Y es que la ministra portavoz volvió a utilizar este espacio para defender a Begoña Gómez, algo que el comunicador estrella de Onda Cero no ha pasado por alto: "Si Gómez no está en política, ni es gobierno, ¿qué hace la portavoz del gobierno opinando sobre el auto que le afecta?".

"Que se sepa, la ministra es portavoz del gobierno, no de la pareja de quien gobierna", explica Alsina en su monólogo de este miércoles. Además, el periodista se refiere a la queja desde el Gobierno de que "se han enterado por los medios de comunicación" de la imputación. "Pues claro, ¿por qué habría de enterarse de otro modo, si el gobierno no es parte afectada? Y se declara tranquilo el gobierno. Pues muy bien. ¿Y por qué habría de no estarlo, si la señora Gómez no es el gobierno?", argumenta un Alsina que también defiende que el Gobierno aquí no pinta nada.

Si es que el gobierno, aquí, no pinta nada. No tiene ni que tener postura sobre el caso judicial. No utilicen la institución que es el gobierno para hacer méritos con el presidente y su esposa

"¿Qué hace el Gobierno opinando y valorando sobre una cuestión que no le concierne? Como mucho le concierne al presidente en su calidad de marido. O si se demuestra en su calidad de influido", concluye sobre el asunto el presentador de Más de uno antes de seguir con su monólogo en el que también analiza la última carta de Pedro Sánchez y cómo está afrontando el PSOE esta campaña para las europeas marcadas por la corrupción: "Han imputado a mi mujer, ¡vótame el domingo!".

A continuación puedes ver el monólogo completo de Carlos Alsina de este miércoles 5 de junio de 2024.