Paula Vázquez se deja ver en las redes de TVE con su nuevo programa con famosos

El ente público ha lanzado ya la primera promoción de 'El puente de las mentiras' para el que ha contado con la gallega como presentadora y que promete momentos de diversión y aprendizaje.

TVE ya calienta el ambiente para todo lo que está por venir este verano. Después del relanzamiento del Grand Prix, del cual no se sabe fecha de estreno; el reformulado Vamos a llevarnos bien con Lorena Castell, y el nuevo programa de de humor de José Mota, se suma El puente de las mentiras, el nuevo concurso del ente público para La Uno y que será presentado por Paula Vázquez. Este formato, adaptado del británico Bridge of Lies de la BBC, ya se promociona en la redes sociales del ente público, por lo que su estreno en la cadena será "muy pronto".

En ese vídeo, podemos ver a la presentadora gallega detallando cómo es la mecánica del espacio producido por Boxfish TV: "El puente de las mentiras es un concurso en el que nos reiremos, aprenderemos y pondremos a prueba nuestra capacidad para distinguir entre una verdad y una mentira. Cada semana, 4 celebrities me acompañarán y jugarán para recaudar dinero, que luego destinarán para una buena causa. 4 puentes, un gran puente final, muchas preguntas pero un único camino válido para cruzar al otro lado y hacerse con el premio", dice Paula.

Paula Vázquez llega a un concurso para famosos

Según la mecánica de El puente de las mentiras, los jugadores deben tratar de ir de un punto a otro del puente pisando las verdades y evitando las mentiras. Para ello deberán usarán su conocimiento, la estrategia y tener un poco de suerte. Si dan un paso en falso, pueden perderlo todo. Este programa fue estrenado ya en 2022, obteniendo muchísimo éxito, por lo que la radiotelevisión pública británica le concedió una segunda temporada antes incluso de acabar la emisión de la primera. De hecho, se aprobó también una tanda de ediciones con famosos. Ahora, El puente de las mentiras se expande internacionalmente con esta versión española.

Este verano @PaulaVazquezTV vuelve a @La1_tve para presentar 'El puente de las mentiras', ¡atrévete a cruzarlo con ella y otros famosos! pic.twitter.com/cOEv46ACFW — RTVE Comunicación y Participación (@RTVE_Com) July 5, 2023

Así, con este concurso, Paula Vázquez vuelve a trabajar con BoxFish TV, después de estar al frente de Celebrity Bake Off, en 2021. Tras esto, la gallega encara un nuevo proyecto con ellos en su vuelta a TVE, donde inició su trayectoria en los años 90 como azafata del Un, dos, tres. Años más tarde, en 2007, presentó Misión Eurovisión, una serie de galas para elegir al representante de España en Eurovisión. Ahora, 16 años después, regresa a la cadena pública tras haber conducido en los últimos tiempos la mencionada edición española de Celebrity Bake Off, así como el reality El puente y el relanzamiento de Fama, ¡a bailar!, ambos para Movistar Plus.