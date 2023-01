La actuación de Broncano en "La Resistencia" que es aplaudida por el público

El presentador de Movistar Plus no ha dudado ni un segundo en "tomarse la justicia por su mano" después de advertir en repetidas ocasiones a un espectador que parase de interrumpir.

Después del momento tenso con un espectador que se coló en el plató de La Resistencia, el programa que presenta David Broncano en Movistar Plus vivió este lunes otra situación complicada. Como es habitual, antes de empezar la emisión Sergio Bezos conduce un pre show en el que escoge a la persona del público que "cae mejor" y la sienta en la piscina de bolas. Pero también está el que "cae peor" y se ve relegado a un lateral del escenario, en un asiento alto y, por supuesto, incómodo.

Javi, la persona catalogada como el que "cae peor" ocupó ese lugar, a petición del resto del público que se había decantado por él para "castigarle" en el peor lugar del Teatro Príncipe Gran Vía, donde se desarrolla el espacio de Movistar Plus. Y, contra todo pronóstico, la elección fue más que acertada, pues, incluso, le acabaron expulsando de La Resistencia. Todo ocurrió durante la entrevista a Judeline, la invitada de Broncano en esta ocasión.

Broncano expulsa a un espectador de La Resistencia

David Broncano estaba entrevistando a Judeline cuando Javi, "el castigado", comenzó a gritar y cantar. De primeras, el presentador de Movistar Plus recurrió a las bromas, pidiéndole que se callase, pero advirtiéndole: "Empiezo a estar al límite de que se le eche. Podría empezar a girarse la cosa y que se le eche del teatro". Pese a que el público solicitaba que esa "amenaza" fuese real, Broncano le dio otra oportunidad y siguió con el programa.

Si crees que estás siendo gracioso y nadie se está riendo, a lo mejor lo que tienes que hacer es CALLARTE.



Ánimo, chaval, cuando estés en tu casa seguro que piensas que la has cagado y te arrepentirás. pic.twitter.com/9sLeDqaZMI — La Resistencia por M+ (@LaResistencia) January 30, 2023

Pero la paciencia tiene un límite y Javi acabó con la de Broncano. "¿Se le puede echar, no?", pedía el presentador de La Resistencia tras una nueva interrupción de la entrevista. El público empezó a rogar que se le echara y Sergio Bezos fue a por él para conducirlo hasta la salida: "No lo hagas más difícil, te has portado fatal". Y, si podía parecer que estaba preparado, Broncano se encargaba de demostrar que no era así: "No es broma, echadle de verdad. Que no es irónico. No es para continuar con el chiste, es de verdad, que se vaya a su casa".