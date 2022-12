El poco tacto de un periodista de Canal Sur con una ganadora de la lotería

El reportero de Andalucía Directo se encontraba en el Teatro Real durante el sorteo de Navidad, entrevistando a una premiada con un quinto premio cuando soltó este "feo" comentario.

Este 22 de diciembre se ha vuelto a celebrar el anual sorteo de Navidad. Hasta el Teatro Real, donde ha tenido lugar, se han traslado diferentes medios para contar de primera mano lo que ocurría dentro de las instalaciones, donde se encontraban también muchas personas con sus décimos en mano, soñando con hacerse con un buen pellizco. Allí se encontraba, precisamente, un equipo de Andalucía Directo, el programa que presenta Modesto Barragán en Canal Sur.

De entre los distintos premios que podían tocar este 22 de diciembre, un quinto le ha tocado a una de las presentes en el lugar. Sergio Morante, reportero de la cadena autonómica andaluza ha querido hablar con ella para el programa de Andalucía Directo. Y, ante la "falta de emoción" que mostraba la ganadora, el presentador de Canal Sur no ha dudado en resaltar ese hecho, lo que ha provocado que el periodista presente en el teatro, intentase que la mujer sonriera.

Modesto pide a la ganadora, sin un diente, que sonría

"Quiero que se ría esa mujer, que le ha tocado y no se ríe. Que se note que está contenta, que pegue botes", comenzaba diciendo Modesto Barragán. "Dice Modesto que no te ríes", señalaba Sergio Morante a la ganadora de un quinto premio que se encontraba en el Teatro Real de Madrid. En ese momento, la mujer se gira para que la cámara no la vea y se señala la boca. El presentador de Canal Sur que se dio cuenta del motivo de esa ausencia de sonrisa, comenzó a pedirle "perdón", mientras que el reportero, sin miramiento y entre risas, empezaba a decirle: "Es que le...".

La mujer se tapa la boca con unos papeles para volver a mirar a cámara, probablemente porque se esté riendo de los nervios, o de la vergüenza, mientras le dice algo al reportero de Canal Sur. "Pues los 3.000 euros van para eso Cati", le suelta Sergio a la ganadora, quien le vuelve a decir algo, que hace que el periodista diga: "Ah, que ya lo tienes", señala mientras sigue riéndose. "Ya había invertido dinero para el diente", apunta antes de cerrar la conexión.

El primer sorteo de la Lotería se celebraba hace ya más de 200 años, concretamente, el 18 de diciembre de 1812. En esta ocasión, la suerte sonreía por primera vez en un contexto muy desfavorable, pues España se encontraba en guerra contra Napoleón. Este primer sorteo se celebraba en Cádiz, ya que era la única ciudad que resistió a la invasión francesa, y surgía de una iniciativa de Ciriaco González Carvajal, ministro del Consejo y Cámara de Indias, para recaudar dinero para las arcas del Estado, que tenían que hacer frente a los costes de la Guerra de la Independencia.