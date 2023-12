El grave suceso en el acto del libro que ocultan Sánchez y Jorge Javier Vazquez

El aparato propagandístico de La Moncloa, pese a ser un acto no institucional, funcionó en la puesta de largo de ‘Tierra Firme’. Pero hay algo que no pueden controlar y tratan silenciarlo...

Los organizadores de la presentación del libro de Pedro Sánchez, que él no ha escrito pero que firma, hicieron del Círculo de Bellas Artes de Madrid un auténtico búnker para que todo saliera como estaba previsto: un acto propagandístico más del presidente del Gobierno y líder del PSOE.

El presentador, Jorge Javier Vázquez, era el perfecto para el evento: admiración y elogios para el ‘escritor’ que lanzaba Tierra Firme, del que ha plagiado hasta el título.

Del acto, además de los mensajes políticos, han trascendido las gracias entre el presidente y la estrella de Mediaset España caída en desgracia. Tal y como les hemos contado en ESdiario este lunes 11 de diciembre, el presentador de Telecinco desveló como estuvo de a punto de coincidir con el líder del PSOE en Cuentos Chinos, "un programa que recuerda todo el mundo menos yo". Según Vázquez, al principio "nos hacíamos los exquisitos y dijimos que Pedro Sánchez no podía ser el primer invitado porque no queríamos un programa con un marcado cariz político, queríamos un público transversal. Pero al final dijimos, venga Pedro Sánchez, porque no conseguíamos a nadie. Estamos convencidos de que iba a venir, por todo lo que me debe, porque es todo lo que es gracias a mí y a la llamada de Sálvame".

Jorge Javier Vázquez también lanzó alguna que otra puyita a sus enemigos mediáticos, caso de Ana Rosa Quintana, que no se libró de sus dardos. Provocando la carcajada de Pedro Sánchez en el escenario no dudó en preguntarle directamente y con "sinceridad" si era cierto que había convocado las elecciones generales en pleno mes de julio para dejar sin vacaciones a Ana Rosa, "que hacía calor, decía", se mofó Vázquez.

Lo de fuera: "Sánchez sinvergüenza"

Todo eran risas en el interior entre el presentador del acto y el político, pero fuera la cosa no estaba para bromas y eso es precisamente lo que han ocultado los medios afines al sanchismo. En el exterior, un importante número de ciudadanos esperaban la llegada del presidente del Ejecutivo para lanzarle todo tipo de reproches e insultos. Decenas de madrileños le abuchearon pese al enorme dispositivo policial montado para blindar a Sánchez.

“Sinvergüenza”, “golpista”, “dictador” o “traidor”(y otros insultos de mayor gravedad), fueron algunos de los improperios que tuvo que escuchar un Pedro Sánchez que aceleró el paso para recortar el tiempo expuesto a escrutinio popular que le ha acercado a una cruda realidad para él: no puede pisar la calle, al menos en Madrid.

Pero el mal trago no ha sido sólo para él. La vicepresidenta del Gobierno, Yolanda Díaz (Sumar) llegaba al acto poco después y tenía que soportar las protestas, abucheos e insultos de los allí congregados. Muchos de ellos le gritaban a la vicepresidenta “¡frente obrero, frente obrero!”.

El incidente sólo ha trascendido en la red social X (antes Twitter) porque los medios sanchistas y oficiales (y oficiosos) han silenciado este nuevo desencuentro de Pedro Sánchez con la ciudadanía. Censura para no dañar la imagen del líder.