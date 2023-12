Ramón García y la maldición de las llamadas: ironía y sonrisas como antídoto

El presentador de 'En compañía' decide optar por una actitud calmada, soltando indirectas, ante lo que ocurre con una conexión telefónica durante el programa de la televisión manchega.

Ramón García ha optado por sonreír y tirar de sarcasmo e ironía ante momentos tensos como los que ocurren cada tarde en En Compañía, que además obtuvo este martes un 12,5% de cuota de pantalla y con una media de 64.000 espectadores. El presentador del programa vespertino de CMM llama cada día a un hogar de Castilla La Mancha para regalar un jamón. Aunque la cosa no es tan sencilla, ya que no vale solo con descolgar. Cuando este espacio llama a un número al azar, la persona que responde tiene que decir 'Ramón, ¿me regalas el jamón?' y así se lleva el ansiado premio.

Aunque, al parecer, no a todo el mundo le apetece esta jugosa recompensa, pues las respuestas que dan, en muchas ocasiones, provocan cierto enfado en el presentados. De hecho, Ramón ya se ha tenido que enfrentar a contestaciones surrealistas y momentos tensos en directo, pues ha llegado a ser insultado por un espectador. Y aunque este martes no fue este el caso, el de CMM y su compañera Aurora González volvieron a protagonizar una de esas llamadas 'desagradables', de la que el vasco salió airoso de una forma única.

La llamada del jamón de Ramón García

Como cada tarde, Ramón García llamó a un número al azar para regalarle un jamón si contestaba de forma correcta al descolgar el teléfono. Pero no fue el caso. Tras un par de tonos, un seco "¿dígame?" se escuchó en todo el plató de En compañía. La respuesta de este hombre hizo que el presentador y su compañeros pusieran cara de pena, ya que no había contestado como debería haberlo hecho. Por ello, el vasco, con la típica melodía de fondo de 'error' procedió a hablar con este señor, sin saber lo que estaba por venir.

"Buenas tardes, caballero", comenzó a decir el presentador de Grand Prix en TVE. "Disculpe que le moleste. Perdóneme. Mire, soy Ramón García, le llamo del programa de televisión En compañía Castilla La Mancha Media. ¿Conoce usted el programa?", continuó señalando el vasco, esperando respuesta de quien estaba al otro lado del teléfono. "No, no, no lo conozco no", respondió muy serio este señor. Y, sin nadie esperarlo, colgó, dejando a Ramón y a Aurora pasmados. "Seamos felices. Estamos en Navidad, no hay que cabrearse, ni enfadarse, ni colgar a la gente que habla con educación...", empezó a decir el de CMM, para zanjar el asunto con un "pero de todo hay en el reino del señor".