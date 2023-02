Jose Pablo López, dispendio de dinero público en una TVE llena de fracasos

El director de Contenidos Generales de RTVE redobla su apuesta por su caro juguete de las tardes, 'La Promesa', pese a que la serie sigue por detrás de las ofertas de Telecinco y Antena 3.

Contábamos días atrás que lo de ‘La Promesa’ estaba dando mucho de sí y, a la vista del nerviosismo de algunos, empeñados en desmentir al ‘ABC’ y a Kantar Media, está visto que es así. Y es que lo de

la serie es, como el poema de Miguel Hernández, el rayo que no cesa. Más ahora, después de que a todo el mundo se le haya caído la mandíbula al ver cómo, según parece, por decisión de José Pablo

López, el martes se contraprogramaba el estreno de ‘ Pecado Original’ en Antena 3.

Así son las cosas y así se las hemos contado, que diría el desaparecido Ernesto Sáenz de Buruaga en buena adaptación -dejémoslo ahí- del sinpar Walter Cronkite. ¿O no? Porque la decisión de la cadena pública es algo nunca había sido visto. ¿La voluntad de servicio es competir con las privadas e intentar pisarlas? ¡Cosas veredes! Y no extraña que nadie, salvo los beneficiados, lo entienda en

todo el sector. Ya no es tan sólo una apuesta arriesgada, sino que a doble producto, doble coste. De dinero público, claro.

El resultado: 948.000 y 912.000 espectadores y 9,7% y 10,1%, cosechando la franja de tarde de La 1 un 9,5%, por detrás de la de Telecinco (11,3%) y Antena 3 (15,6%), donde el estreno de ‘Pecado Original’ pegó un zapatazo con un 15% y 1.344.000 seguidores.

El penúltimo chau-chau

Mientras tanto, las decisiones del director de Contenidos Generales de la Corporación dan qué hablar, y más ahora que corren vientos de cambio político, tan decisivos, siempre, en la pública. ¿Está López guardando la ‘bala de plata’ de beneficiar a productoras de o cercanas a Prisa para garantizarse un futuro en caso de quedarse a la intemperie?

Porque los de Feijóo tienen perfectamente tomada la matrícula al ex de La Sexta, 13TV y Telemadrid. Y eso es lo que aparenta entre concesiones a La Coproductora y otras vinculadas al entorno de Miguel Barroso -entre La Moncloa y Prisa-, con el omnipresente José Miguel Contreras como capataz de los negocios con la Corporación.

El caso Otero

El ejemplo más palpable es el de ‘Días de Tele’, de Julia Otero, producido por Prisa a través de La Coproductora, y cuyos datos de audiencia no están cumpliendo las expectativas esperadas.

Más de lo mismo con ‘Vamos a llevarnos bien’, a 3,5 millones de euros según diversos medios, ligada a la productora The Pool, propiedad de Andrés Varela, consejero de Prisa e ‘histórico’ de Globomedia.

El refugio de Carrasco

Tan sorprendente todo como ver a Rocío Carrasco, tras su expulsión de Mediaset, entrevistada por Marc Giro en el ‘Late Xou’ de TVE Cataluña. Estaría bueno que ahora que la nueva cúpula del grupo de matriz italiana se pone las pilas, la pública española comprara mercancía averiada. Y casi maldita, porque el culebrón Carrasco se ha cobrado duras facturas entre sus principales valedores.

Y Casado, de refilón

Entre las novedades del Ente, la serie ‘Demokracia’, de Mediacrest, que, quién lo iba a decir, pilla al expresidente del PP de forma colateral y un tanto cogida por los pelos. Pero esta productora, que ya

ha aportado varios formatos a la Corporación -gracias, todo sea dicho, a la etapa Tornero, aunque con eso, como con otros ‘éxitos’, anden algunos colgándose medallas-, cuenta en sus filas como directivo con un experiodista de ‘La Razón’, Diego Mazón, pasado por la Comunicación del Gobierno de Mariano Rajoy, que ha terminado convirtiéndose en el principal soporte de Casado tras su salida de Génova.

Y es que, como desveló el diario ‘El Mundo’ hace un par de semanas, Mazón es el artífice del fondo de capital riesgo en temas de Defensa con el que colabora Casado.