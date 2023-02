Lo de Évole: Macarena Olona, la entrevista con la que “nada volvera a ser igual”

Esta noche se emite la entrevista de Jordi Évole a Macarena Olona, de la que todo el mundo estará pendiente para saber todo lo que la expolítica de Vox contará sobre el partido político.

Jordi Évole se ha hecho con la entrevista que todo periodista querría tener, una expolítica de un partido siempre polémico con muchos secretos que contar. La entrevista que podremos ver esta noche en La Sexta va a dar mucho que hablar, porque Macarena Olona no parece que vaya a callarse ningún detalle ni secreto sobre Vox, como se dice en el lenguaje coloquial, Olona va a tirar de la manta.

La polémica salida de la política alicantina del partido dirigido por Santiago Abascal, que en un principio fue atribuido a un problema de salud pero que con el paso del tiempo se ha transformado en motivos más polémicos, será uno de los temas principales a tratar en la entrevista.

Pero quizá ese no sea el más llamativo, porque Olona conoce muy bien a Vox, la política fue la líder de la candidatura de Vox en Andalucía y desde la formación del partido político estuvo en sus altas esferas, por lo que conoce muchos secretos que al partido no le interesaría que salieran a la luz. Porque la propia Macarena ha avisado en redes sociales: “Nada volverá a ser igual… ¿El mayor error? No rematarme cuando me tuvieron en el suelo”.

Llegó el día. Ya nada volverá a ser igual. pic.twitter.com/JtZiO4fJ6J — Macarena Olona (@Macarena_Olona) February 19, 2023

La cara A de Macarena Olona

La entrevista contará con un doble capítulo. En el primero conoceremos la cara A de Macarena Olona, donde hablará sobre su paso por Vox y responderá a preguntas de lo más polémicas. "¿Si todavía fuese diputada de Vox estaría hoy aquí sentada, dando una entrevista a laSexta? ¿Nunca pensó que la enviaban a Andalucía para quitársela de encima? ¿Ha descubierto ahora que hay nazis en Vox? ¿El partido tiene comportamientos mafiosos? ¿A qué se refiere cuándo dice que está viviendo un ‘Vox History X’? ¿Va a volver a la política?" son algunas de las cuestiones que Jordi Évole le hará a la alicantina.

Macarena no se va a callar nada, y entre sus respuestas lanzará graves acusaciones contra el partido de Abascal, que hay decisiones políticas que no se toman en el seno del partido sino a las órdenes de organizaciones externas; que la formación puede tener contratadas a personas de reconocida ideología nazi, o que falta transparencia en la gestión que hace Vox de los fondos públicos.

La cara B de Macarena

En el segundo episodio, Évole se centrará más en conocer la imagen personal de Macarena Olona y como ha ido evolucionando su imagen pública a medida que sucedían acontecimientos. Pues la Macarena Olona de la actualidad no tiene nada que ver con la que estaba en las filas de Vox, sólo hay que ver algunos comentarios que ha hecho la expolítica, como los piropos que lanzó a Samantha Hudson o el giro radical que dio sobre la violencia machista.

Está claro que "Lo de Évole" de esta noche a las 21:25 en La Sexta, no va a dejar a nadie indiferente y va a sacudir la política española con mucha fuerza.