Carlos Herrera avisa al rey emérito de lo que podría pasar en su próxima visita

En su colaboración semanal en el diario ABC, el comunicador de la Cadena COPE tilda de "alucinación" que le atribuyan a don Juan Carlos una hija secreta o la desaparición de unos cuadros.

De todos es conocida la estrecha amistad que une a Carlos Herrera con el rey emérito. Por este motivo, no es de extrañar el tono que emplea el comunicador de la Cadena COPE para analizar la última visita de don Juan Carlos en su colaboración semanal con el diario ABC. El periodista almeriense asegura que "cada retorno temporal que emprenda JC se saldará con dimes, diretes, informaciones sesgadas, exageradas y alguna que otra maledicencia" y no pierde oportunidad para aconsejar a la Zarzuela que "haría bien en ayudar a impedirlos".

Entre esas informaciones, Herrera no duda en citar dos de los últimos escándalos en los que se ha visto envuelto el rey emérito, la inminente publicación de un libro en el que se habla de una supuesta hija secreta de don Juan Carlos y la extraña desaparición de algunos cuadros, que serían propiedad de Patrimonio Nacional.

Respecto a la primera noticia, que ha dado lugar a ríos de tinta y a contundentes desmentidos por ambas partes, Herrera la califica directamente de "alucinaciones que, curiosamente, encuentran inmediatamente eco en el deficiente parque periodístico español" y previene a los firmantes de esas informaciones de lo que les pueda pasar. "Imagino que aquellos que han difundido la atribución de paternidad de una mujer que ha sido señalada con nombre y apellidos en los medios, disponen del correspondiente análisis de ADN, ya que de no ser así podrían verse denunciados ante un tribunal por quien fue inscrita desde su nacimiento como hija de sus padres, a la que han situado en una posición tan incómoda como canalla".

Y luego está el asunto tan extraño de esos cuadros que no aparecen. "En cuanto al par de cuadros que, al parecer, no encuentran, me pregunto cómo es posible que la Casa Real y Patrimonio Nacional, a los que no se les escapa ni un fleco de una mesa camilla, no hayan iniciado -ni concluido- una sola investigación acerca de esas pinturas supuestamente desaparecidas desde los ochenta o noventa".

Esforzados buscadores de basuras

A modo de carta, Herrera concluye su artículo de opinión en ABC anticipando al rey emérito cómo será su próxima visita, "sepa, en cualquier caso, que siempre habrá esforzados buscadores de basuras dispuestos a darle la bienvenida con diversa cohetería", aunque él mismo se sitúa claramente en un bando bien distinto. "Tenga en cuenta que también le esperarán muchos españoles escandalizados por tanta contumacia y obsesión, deseosos de tenerle en casa".