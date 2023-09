Antena 3 castiga a Cristina Pedroche con la peor noticia que podría recibir

La principal cadena de Atresmedia no puede permitirse errores que perjudiquen su liderato en las audiencias, por lo que ha tomado una drástica decisión con este concurso de los viernes.

Si algo no funciona, cámbialo. Esta deber ser la premisa que ha seguido Antena 3 para tomar su última decisión. El Password de Cristina Pedroche ha resultado ser un total fiasco en su regreso a la televisión, algo que podría hacer mella en los datos de la cadena. Es por eso que el canal principal de Atresmedia ha decidido eliminar de su parrilla el concurso y apostar por el estreno de un formato que le aporta muchas más alegrías. Y es que, el programa de los viernes en el prime time, tras emitir siete programas con una media del 10% y 906.000 espectadores de media, no ha logrado convencer. Aunque hubo un pequeño repunto la semana pasada, la tendencia descendente.

Y, pese a que hay tres especiales grabados para el prime time, así como 60 entregas de su versión diaria, que además quedarán ahora en el aire, la cadena de Atresmedia no se la quiere jugar más y situará en ese horario, los viernes por la noche, la décimo edición de La Voz. Por lo que el próximo viernes 15 de septiembre veremos en acción a los coaches del formato musical por excelencia de Antena 3. Lo que no se sabe, por el momento, es contra quién competirá, pues Telecinco emite una película los viernes, tras cancelar La última noche, pasando Got Talent a los sábados.

Cristina Pedroche suspende y dice adiós a Antena 3

Este 8 de septiembre será el último viernes en el que se podrá ver Password en Antena 3, pues la cadena ha decidido quitar este concurso y poner en su lugar a Malú, Pablo López, Antonio Orozco y Luis Fonsi, los coaches de la décima edición de La Voz. Los cuatro regresan al programa con un único objetivo: conseguir la mejor voz del país. Sería la quinta edición de este formato en Atresmedia, con la reincorporación de la cantante, que había sido sustituida en la pasada entrega por Laura Pausini. Los coaches de esta temporada contarán con la ayuda de otros artistas conocidos. Luis Fonsi sentará a su vera a Cali y el Dandi, Malú se ha decantado por Abraham Mateo, Lola Índigo aconsejará a Pablo López y Antonio Orozco se fiará de la opinión de Nathy Peluso.

Como decíamos, La Voz se convertirá en el sucesor de Password en la noche de los viernes. El formato estrella de Atresmedia llega a un prime time marcado por el cine de TVE y Cuatro, por Equipo de Investigación en La Sexta y por la apuesta que finalmente decida Telecinco ubicar en esa franja, a no ser que decante por seguir emitiendo noches de cine. Lo que queda claro es que Antena 3 quiere mantener su liderato de audiencias y los coaches de La Voz son una gran apuesta para permanecer en lo más alto.