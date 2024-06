Rebelión en el plató de La Sexta: el fichaje de Mbappé incendia 'Aruseros'

El presentador del matinal de La Sexta se hace eco de la noticia que está en todas las cabeceras sobre la entrada del futbolista al club madrileño y manda un claro mensaje a los haters.

Después de siete años de idas y venidas, por fin se cumplía este lunes el sueño de muchos madridistas: Kylian Mbappé vestirá de blanco la próxima temporada. El jugador ya es del Real Madrid y tiene un contrato hasta 2029. Un fichaje que se ha hecho de esperar y que ha llegado justo después de una final de Champions en la que el equipo de Ancelotti ha resultado vencedor, alzando la copa por decimoquinta vez, esta vez, en el estadio de Wembley en Londres.

Un secreto a voces que ya se ha hecho eco en medios y en redes sociales unas horas después de que el comunicado oficial se lanzara a las 19:30 horas el pasado lunes 3 de junio. Como no podía ser de otra manera, el programa de La Sexta, 'Aruser@s', ha recogido este anuncio de la nueva incorporación del futbolista al club blanco y su presentador, Alfonso Arús, no ha tardado en dar su opinión sobre este asunto, así como de lanzar un mensaje claro y directo a los haters de esta nueva entrada.

Arús y su mensaje a los 'haters' del fichaje de Mbappé

Una nueva mañana empezaba en el matinal de La Sexta donde se arrancaba con los temas de actualidad del momento y donde una de las noticias deportivas más relevantes se abría paso en el plató de Aruser@s, la incorporación del ya exjugador del PSG al equipo blanco. Una vez que se ha hablado sobre este tema, el programa se ha hecho eco de las primeras palabras que el futbolista francés dedicaba en redes sociales a sus seguidores, seguidas de una serie de imágenes donde se podían ver al jugador cuando era pequeño vistiendo la equipación del Real Madrid.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Real Madrid C.F. (@realmadrid)

"Un sueño hecho realidad. Muy feliz y orgulloso de formar parte del club de mis sueños. Es imposible explicar lo feliz y emocionado que me siento en este momento. Estoy impaciente por veros, madridistas, y gracias por vuestro increíble apoyo. ¡Hala Madrid!", escribía el francés en el pie de foto, dejando una oleada de reacciones y comentarios entre los que pudimos ver algunos de sus compañeros de profesión como el de Cristiano que decía: "Emocionado de verte iluminar el Bernabéu".

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Kylian Mbappé (@k.mbappe)

Unas palabras que no parecían convencer del todo al presentador de La Sexta. "Hombre, siempre no sé yo si lo ha tenido tan claro. Y, además, desde chiquitito era del Milan según él", declaraba Arús a los espectadores y compañeros del matinal. Sin embargo, el comunicador seguía diciendo que comienza una nueva época: "Ahora veremos cómo cambian de opinión todos aquellos que decían que no era buena idea fichar a Mbappé, son muchos los periodistas que se han mostrado contrarios al fichaje del delantero", concluyó el presentador.